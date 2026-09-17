Lũ vượt mức báo động 3, hơn 2.000 ngôi nhà ngập sâu

Tính đến ngày 17/9, lũ trên nhiều tuyến sông tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã vượt mức báo động 3. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, từ ngày 13/9 đến sáng ngày 17/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400 mm.

Một số trạm đo ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Cẩm Liên 2 đạt 585 mm và Thanh Tân 1 đạt 568 mm tại Thanh Hóa. Trạm Tà Si Láng tại Lào Cai đo được 583 mm, Lũng Vân tại Phú Thọ đạt 498 mm và Tây Hiếu tại Nghệ An ghi nhận 459 mm.

Mưa lớn khiến lũ trên các hệ thống sông dâng nhanh. Trên sông Bôi tại Phú Thọ, đỉnh lũ đạt mức 14,93 m vào sáng ngày 16/9, cao hơn mức báo động 3 là 1,93 m. Đến sáng ngày 17/9, mực nước đã rút xuống 10,83 m.

Trong khi đó, lũ trên các sông Tích và sông Bùi tại Hà Nội, sông Đáy và sông Hoàng Long tại Ninh Bình cùng sông Bưởi, sông Yên và sông Lèn tại Thanh Hóa đều tiếp tục dâng cao vượt mức báo động 3. Sông Mã tại Thanh Hóa cũng đã lên mức báo động 2.

Cơ quan khí tượng dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hoàng Long sẽ xuống chậm nhưng vẫn duy trì trên mức báo động 3, trong khi các sông Tích, Bùi, Đáy, Bưởi và Yên tiếp tục dâng cao.

Trong ngày và đêm 17/9, khu vực Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía nam Phú Thọ dự kiến tiếp tục có mưa từ 40 đến 80 mm, cục bộ vượt 130 mm.

Hơn 2.000 ngôi nhà ngập úng, nhiều tuyến đường hư hỏng

Theo báo cáo từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương, tính đến 7h sáng ngày 17/9, mưa lũ đã làm 3 ngôi nhà tại Thanh Hóa sập hoàn toàn và 21 nhà bị hư hỏng tại Lào Cai, Phú Thọ, Thanh Hóa cùng Nghệ An.

Nước dâng cao làm ngập 2.291 ngôi nhà, trong đó Ninh Bình chịu ảnh hưởng nặng nhất với 921 nhà, tiếp đến là Nghệ An với 749 nhà, Thanh Hóa với 334 nhà, Hà Nội với 146 nhà và Phú Thọ với 141 nhà. Tình trạng ngập lụt sâu trên các tuyến giao thông cũng gây chia cắt cục bộ 1.621 hộ dân tại Thanh Hóa và Nghệ An.

Sản xuất nông nghiệp chịu tổn thất lớn với 10.014 hecta lúa và hoa màu bị ngập úng. Ninh Bình là địa phương thiệt hại nhiều nhất với 5.843 hecta, theo sau là Thanh Hóa với 2.157 hecta, Nghệ An 1.287 hecta và Hà Nội 727 hecta. Riêng tỉnh Nghệ An báo cáo mất 195 con gia súc và gần 12.000 con gia cầm do lũ cuốn.

Trên mạng lưới giao thông, cơ quan chức năng ghi nhận 92 điểm sạt lở và 35 điểm ngập lụt, trong đó có 8 điểm sạt lở và 13 điểm ngập trên các tuyến quốc lộ.

Đối với hệ thống đê điều, tuyến đê tả Đáy cấp III thuộc tỉnh Ninh Bình bị sạt mái đê phía sông dài 18 m. Sự cố này đã được xử lý khẩn cấp bằng cọc tre, bao tải đất và bạt chống xói.

Tại Hà Nội, nước lũ gây tràn 1.400 m đê và bờ bao sông Bùi thuộc các xã Xuân Mai cùng Kiều Phú, buộc lực lượng tại chỗ phải khẩn trương gia cố chống tràn.

Khẩn trương ứng phó mưa lũ, đảm bảo an toàn cho người dân

Trước diễn biến thiên tai, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã yêu cầu các bộ ngành và địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Ngày 16/9, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo xử lý sự cố đê điều trên sông Đáy và sông Hoàng Long.

Các địa phương đã khẩn trương phân luồng giao thông tại những khu vực ngập sâu và vận hành tối đa hệ thống trạm bơm tiêu úng.

Tính đến sáng 17/9, lực lượng chức năng đã hỗ trợ sơ tán an toàn 732 hộ với 2.975 nhân khẩu khỏi các vùng nguy hiểm. Trong đó, Thanh Hóa di dời 452 hộ với 1.813 người, Phú Thọ sơ tán 252 hộ với 1.040 người và Hà Nội di dời 28 hộ với 122 người.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai yêu cầu các tỉnh thành tiếp tục theo dõi sát diễn biến mực nước, kiểm soát chặt chẽ phương tiện qua ngầm tràn, sẵn sàng sơ tán dân vùng trũng thấp và duy trì trực ban 24/24h để báo cáo kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trần Trọng