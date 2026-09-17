Lũ vượt báo động 3, cảnh báo ngập lụt và sạt lở trên diện rộng

Nhiều sông vượt báo động 3

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, từ ngày 13/9 đến 7h ngày 17/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xuất hiện một đợt mưa lớn. Tổng lượng mưa phổ biến 200 đến 400mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Hà Nội ban hành báo động lũ cấp III trên sông Bùi vào chiều 16/9, các lực lượng tham gia công tác đắp, gia cố đê sông Bùi.

Một số điểm ghi nhận lượng mưa rất lớn như Tà Si Láng, Lào Cai 583mm; Cẩm Liên 2, Thanh Hóa 585mm; Thanh Tân 1, Thanh Hóa 568mm; Lũng Vân, Phú Thọ 498mm và Tây Hiếu, Nghệ An 459mm.

Mưa lớn kéo dài khiến lũ trên nhiều sông lên nhanh. Sông Bôi tại Phú Thọ đã đạt đỉnh 14,93m lúc 9h ngày 16/9, cao hơn báo động 3 là 1,93m, sau đó rút xuống.

Trong khi đó, lũ trên các sông Tích, Bùi, Đáy, Hoàng Long, Bưởi, Yên và Lèn tiếp tục ở mức cao, trong đó nhiều sông trên báo động 3 theo báo cáo nhanh.

Bản tin cảnh báo lũ của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong 24 giờ, lũ trên sông Bôi và Hoàng Long có thể duy trì ở mức báo động 2 đến báo động 3 và trên báo động 3. Hạ lưu sông Bưởi tiếp tục lên và ở mức trên báo động 3.

Hà Nội đối mặt nguy cơ ngập lụt

Tại Hà Nội, mưa lớn khiến mực nước nhiều sông tăng nhanh. Đáng chú ý, sông Bùi đã vượt báo động 2 và các khu vực ven sông được cảnh báo nguy cơ ngập.

Hà Nội có nơi mưa gần 200mm, nhiều tuyến phố ngập sâu, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết nước lũ đã tràn khoảng 1.400m đê, bờ bao sông Bùi tại địa bàn các xã Xuân Mai và Kiều Phú. Lực lượng tại chỗ đã được huy động gia cố, chống tràn.

Tình trạng ngập lụt cũng ảnh hưởng đến 146 nhà tại Hà Nội. Đây là một phần trong tổng số 2.291 nhà bị ngập tại các địa phương tính đến 7h ngày 17/9.

Cùng thời điểm, mưa lớn tiếp tục được dự báo tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Hơn 2.900 người được di dời đến nơi an toàn

Mưa lũ đã gây thiệt hại trên nhiều địa bàn. Tính đến 7h ngày 17/9, có 3 nhà bị sập hoàn toàn và 21 nhà bị hư hỏng tại Lào Cai, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An.

Ngập lụt cũng ảnh hưởng đến 10.014ha lúa, hoa màu và cây trồng. Trong đó, Ninh Bình thiệt hại 5.843ha, Thanh Hóa 2.157ha, Nghệ An 1.287ha và Hà Nội 727ha.

Tại Nghệ An, mưa lũ làm chết và cuốn trôi 195 con gia súc cùng 11.958 con gia cầm.

Hệ thống giao thông ghi nhận 92 điểm sạt lở và 35 điểm ngập lụt. Trong số này có 8 điểm sạt lở và 13 điểm ngập trên các tuyến quốc lộ.

Đáng chú ý, tuyến đê tả Đáy, cấp III, đoạn K100+810 đến K100+828 thuộc tỉnh Ninh Bình xảy ra sự cố sạt mái đê phía sông dài 18m. Sự cố đã được xử lý bước đầu bằng đóng cọc tre, đắp bao tải đất và phủ bạt chống xói.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đã di dời, sơ tán an toàn 732 hộ với 2.975 người khỏi khu vực nguy hiểm. Trong đó, Thanh Hóa di dời 452 hộ với 1.813 người; Phú Thọ 252 hộ với 1.040 người và Hà Nội 28 hộ với 122 người.

Cảnh báo tiếp tục mưa lớn, lũ còn cao

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mực nước trên sông, chủ động cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân.

Các địa phương được yêu cầu kiểm soát phương tiện qua các ngầm tràn, sẵn sàng sơ tán người dân tại vùng trũng thấp, tăng cường tuần tra, canh gác đê điều và duy trì trực ban 24/24h.

Trong ngày và đêm 17/9, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Nam Phú Thọ được dự báo tiếp tục có mưa từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi trên 130mm.

Mưa lớn có thể gây ngập tại vùng trũng thấp, khu đô thị, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi cảnh báo và tuân thủ hướng dẫn sơ tán của lực lượng chức năng.