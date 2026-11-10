Lũ trên thượng lưu sông Kôn tiếp tục lên, cảnh báo ngập lụt và sạt lở đất

Theo dự báo, trong 3-6 giờ tới, mực nước tại trạm Vĩnh Sơn tiếp tục lên và đạt đỉnh, cao hơn mức báo động 2 từ 0,2-0,5 m. Sau đó, trong 12-24 giờ tiếp theo, mực nước lũ có xu hướng giảm dần.

Sông Kôn. Ảnh minh họa: Phương Vi

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông và khu dân cư dọc sông Kôn. Bên cạnh đó, lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở, sụt lún đất trên sườn dốc có thể xảy ra tại các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Bình Khê, Bình An và Bình Phú.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 1.

Lũ và ngập lụt tại các vùng trũng thấp có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, đồng thời gây thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng, giao thông, cầu cống, nhà cửa, hoa màu và cây trồng.

Trước diễn biến trên, các địa phương cần chủ động theo dõi tình hình mực nước, triển khai phương án ứng phó tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; cảnh báo người dân hạn chế đi lại qua các khu vực nguy hiểm. Đồng thời, kiểm tra, triển khai giải pháp bảo đảm an toàn đối với các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ, nhất là những công trình xung yếu.