Lũ trên sông Yên (Thanh Hóa) tiếp tục lên, có khả năng đạt báo động 3.

Cụ thể, lúc 6 giờ ngày 9/11, mực nước trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối đạt 2,4m, thấp hơn mức báo động 2 là 0,4m. Dự báo đến 9 giờ cùng ngày, mực nước tại đây có khả năng lên mức báo động 3 và tiếp tục dâng trong những giờ tiếp theo.

Trước diễn biến trên, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư và đô thị, đặc biệt tại các xã: Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn và phường Đông Sơn.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, lũ có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, khu công nghiệp, khu đô thị; ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 1.