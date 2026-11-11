Lũ trên sông Trà Khúc, Quảng Ngãi lên nhanh ngày 11/11/2026, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2

Lũ trên sông Trà Khúc đang lên nhanh. Lúc 01h00 ngày 11/11/2026, mực nước tại trạm Trà Khúc là 4,75m, dưới mức báo động 2 (BĐ2) là 0,25m.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Trà Khúc dao động trên mức BĐ2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 2.

Hiện trạng lũ trên sông Trà Khúc

Lũ trên sông Trà Khúc đang lên nhanh.

Mực nước lúc 01h00 ngày 11/11/2026 tại Trà Khúc: 4,75m.

Mức này thấp hơn BĐ2 là 0,25m.

Dự báo diễn biến lũ

Trong 12 giờ tới: lũ trên sông Trà Khúc dao động ở trên mức BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo: lũ xuống dần và ở trên mức báo động 1 (BĐ1).

Nguy cơ và tác động có thể xảy ra

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, cùng với lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông. Các hoạt động bị ảnh hưởng gồm:

Giao thông thủy

Nuôi trồng thủy sản

Sản xuất nông nghiệp

Dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội

Khuyến cáo

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 2.

Người dân vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị cần theo dõi sát diễn biến mực nước để chủ động ứng phó với ngập lụt.

Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ven sông cần chú ý an toàn.

Thời điểm phát tin

Bản tin được phát lúc 02h00 ngày 11/11/2026.