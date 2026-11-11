Lũ trên sông Trà Khúc, Quảng Ngãi lên nhanh ngày 11/11/2026, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2
Mực nước sông Trà Khúc lúc 01h00 ngày 11/11 đạt 4,75m, dưới báo động 2 là 0,25m; 12 giờ tới, lũ dao động trên mức BĐ2, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
Lũ trên sông Trà Khúc đang lên nhanh. Lúc 01h00 ngày 11/11/2026, mực nước tại trạm Trà Khúc là 4,75m, dưới mức báo động 2 (BĐ2) là 0,25m.
Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Trà Khúc dao động trên mức BĐ2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 2.
Hiện trạng lũ trên sông Trà Khúc
Lũ trên sông Trà Khúc đang lên nhanh.
Mực nước lúc 01h00 ngày 11/11/2026 tại Trà Khúc: 4,75m.
Mức này thấp hơn BĐ2 là 0,25m.
Dự báo diễn biến lũ
Trong 12 giờ tới: lũ trên sông Trà Khúc dao động ở trên mức BĐ2.
Trong 12-24 giờ tiếp theo: lũ xuống dần và ở trên mức báo động 1 (BĐ1).
Nguy cơ và tác động có thể xảy ra
Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, cùng với lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc tỉnh Quảng Ngãi.
Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông. Các hoạt động bị ảnh hưởng gồm:
Giao thông thủy
Nuôi trồng thủy sản
Sản xuất nông nghiệp
Dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội
Khuyến cáo
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 2.
Người dân vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị cần theo dõi sát diễn biến mực nước để chủ động ứng phó với ngập lụt.
Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc.
Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ven sông cần chú ý an toàn.
Thời điểm phát tin
Bản tin được phát lúc 02h00 ngày 11/11/2026.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lu-tren-song-tra-khuc-quang-ngai-len-nhanh-ngay-11112026-canh-bao-rui-ro-thien-tai-cap-2-473786.html