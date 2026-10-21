Lũ trên sông La Ngà vượt mức báo động 2, nguy cơ gây ngập tại một số địa phương

Cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp. Ảnh minh họa: Lê Duy

Mực nước đo được lúc 7h ngày 21-10 tại trạm Phú Hiệp (sông La Ngà) ở mức 105,66m vượt mức báo động 2 là 0,19m. Tại trạm Tà Lài (sông Đồng Nai) ở mức 112,26m, trên mức báo động 1 là 0,26m. Dự báo trong 24 giờ tới tại trạm Phú Hiệp mực nước biến đổi chậm, ở mức trên báo động 2 (105,5m).

Cảnh báo những khu vực thấp ven sông La Ngà ở các xã/phường: Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán và các địa bàn lân cận có nguy cơ bị ngập lụt do lũ. Cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã/phường: Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán và các địa bàn lân cận.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông La Ngà là cấp 2 và trên sông Đồng Nai là cấp 1.