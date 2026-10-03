Lũ trên sông La Ngà vượt mức báo động 2, cảnh báo nguy cơ ngập lụt khu vực ven sông
Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết, mực nước tại trạm Phú Hiệp (sông La Ngà), trong 12 giờ qua biến đổi chậm, luôn ở trên mức báo động 2 (105,5m). Lúc 7h sáng 3-10, mực nước đo được tại trạm Phú Hiệp ở mức 105,98m, trên mức báo động 2 là 0,48m. Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước tại trạm Phú Hiệp biến đổi chậm ở mức trên báo động 2.
Tại trạm Tà Lài (sông Đồng Nai), hiện mực nước biến đổi chậm, dao động trên mức báo động 1 (112m).
Mực nước ở các sông suối vùng thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai ở mức cao, có nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông Đồng Nai và sông La Ngà ở các xã/phường: Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán và các địa bàn lân cận có nguy cơ bị ngập lụt do lũ. Cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/ban-doc/202610/lu-tren-song-la-nga-vuot-muc-bao-dong-2-canh-bao-nguy-co-ngap-lut-khu-vuc-ven-song-b7c40e2/