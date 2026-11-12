Lũ trên sông Kôn có xu hướng tăng, cảnh báo nguy cơ ngập lụt nhiều khu vực

Cụ thể, tại trạm thủy văn Vĩnh Sơn trên sông Kôn, mực nước đạt 71,94 m, cao hơn báo động 1 là 0,94 m. Trạm thủy văn Bình Nghi ghi nhận mực nước 14,50 m, thấp hơn báo động 1 là 1 m. Trong khi đó, tại trạm Thạnh Hòa, mực nước đạt 6,96 m, thấp hơn báo động 2 là 0,04 m.

Dự báo trong 3-6 giờ tới, lũ trên các sông có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, mực nước vùng thượng lưu sông Kôn vẫn duy trì trên báo động 1; vùng hạ lưu sông Hà Thanh tiếp tục ở mức cao. Riêng hạ lưu sông Kôn, tại trạm thủy văn Thạnh Hòa, mực nước có xu hướng tăng, đỉnh lũ có khả năng đạt và vượt báo động 2.

Các khu vực hạ lưu, ven sông cần đề phòng ngập úng cục bộ. Ảnh: Phương Vi

Trước diễn biến này, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, khu dân cư ven sông; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở và sụt lún đất trên sườn dốc tại các xã, phường: Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Bình Khê, Bình An, Bình Phú, Tây Sơn, An Nhơn Tây, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, An Nhơn Nam, Bình Định, An Nhơn, Vân Canh, Canh Vinh và Canh Liên.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý cần triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn đối với những công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ đang ở tình trạng xung yếu. Lũ có thể tác động đến môi trường, đời sống và hoạt động sản xuất của người dân tại các bãi bồi, vùng trũng thấp ven sông; đồng thời gây hư hỏng các công trình giao thông như cầu, cống và kênh dẫn thủy lợi ở khu dân cư dọc sông.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và các bản tin dự báo, cảnh báo tiếp theo của cơ quan khí tượng thủy văn để chủ động ứng phó.