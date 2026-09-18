Lũ trên sông Hoàng Long vẫn trên báo động 3

Nước lũ trên sông Hoàng Long vẫn giữ ở mức cao.

Cụ thể, mực nước sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế dù đã qua đỉnh lúc 3h30 nhưng đến 7h vẫn duy trì ở mức rất cao là 4,9m, vượt báo động 3 tới 0,9m. Trong khi đó, tại trạm Gián Khẩu, mực nước đạt 4,10m và dự báo sẽ lên đỉnh trong sáng và trưa nay ở mức 4,15m.

Đối với lưu vực sông Đáy, nước tiếp tục dâng lên chậm, trong đó mực nước tại trạm Phủ Lý đã lên đến 4,92m và dự kiến đỉnh lũ vào trưa, chiều nay sẽ vượt báo động 3 tới 0,95m; trạm Ninh Bình cũng ghi nhận mực nước 3,5m ở mức báo động 3 và khả năng lên đỉnh 3,6m vào trưa, chiều nay.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, mực nước các sông sẽ xuống chậm nhưng vẫn duy trì ở ngưỡng rất cao. Đài Khí tượng Thủy văn đã nâng Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lên Cấp 3.

Tình hình này gây nguy cơ ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông thuộc nhiều xã, phường như Gia Phong, Gia Hưng, Gia Lâm, Nho Quan, Gia Viễn, Tây Hoa Lư, Kim Bảng, Phủ Lý, Ý Yên, Đông Hoa Lư cùng nhiều địa phương lân cận.

Mực nước sông cao đe dọa trực tiếp đến an toàn các tuyến đê kè xung yếu, gia tăng nguy cơ sạt lở bờ sông, làm xáo trộn đời sống sinh hoạt, gây tổn thất cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đồng thời nguy hiểm cho giao thông đường thủy và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân. Các địa phương và bà con nhân dân cần hết sức cẩn trọng, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống và theo dõi sát các bản tin tiếp theo.