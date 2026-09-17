Lũ trên sông Hoàng Long dâng trở lại, nâng mức cảnh báo rủi ro thiên tai lên Cấp 3

Nước lũ trên sông Hoàng Long đã làm ngập nhiều nhà dân ở thôn Kênh Gà, xã Gia Viễn (khu vực ngoài đê). Ảnh: Ngọc Linh

Mực nước trên sông Hoàng Long sau khi xuống chậm đã có xu hướng dâng trở lại, trong khi dòng sông Đáy tiếp tục gia tăng lưu lượng. Ghi nhận tại thời điểm 7h00 ngày 17/9, mực nước sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế đạt 4,4m, vượt Báo động 3 là 0,4m; tại trạm Gián Khẩu dâng lên 3,65m, áp sát Báo động 3 (chỉ còn kém 0,05m). Trên sông Đáy, trạm Phủ Lý ghi nhận mức 4,48m, vượt Báo động 3 tới 0,48m; trạm Ninh Bình dâng lên 3,2m, vượt Báo động 2 là 0,2m.

Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, mực nước trên sông Hoàng Long sẽ dâng chậm, cả hai trạm Bến Đế và Gián Khẩu đều duy trì và vượt trên cấp Báo động 3. Mực nước sông Đáy tiếp tục lên nhanh, trạm Phủ Lý có khả năng đạt 4,7m (vượt Báo động 3 là 0,7m), còn trạm Ninh Bình tiến dần xấp xỉ mức Báo động 3 với dự báo đạt 3,45m. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, mực nước hai hệ thống sông tiếp tục giữ ở ngưỡng rất cao.

Đáng chú ý, đến 13h00 ngày 18/9, mực nước tại trạm Bến Đế có thể dâng lên 4,75m (vượt Báo động 3 tới 0,75m); Gián Khẩu lên 4,1m (vượt Báo động 3 là 0,4m); Phủ Lý đạt đỉnh 5,00m (vượt Báo động 3 tới 1,00m) và Ninh Bình đạt 3,65m (vượt Báo động 3 là 0,15m).

Mực nước các sông duy trì ở mức đặc biệt cao khiến nguy cơ ngập lụt diện rộng tiếp tục đe dọa nghiêm trọng các vùng trũng thấp, khu vực bãi bồi ven sông và cửa sông ven biển.

Cảnh báo ngập lụt tiếp tục duy trì mức báo động tại các xã, phường thuộc lưu vực sông Hoàng Long như Gia Phong, Gia Hưng, Gia Lâm, Nho Quan, Phú Sơn, Gia Tường, Gia Viễn, Đại Hoàng, Gia Trấn... Cùng các khu vực ven sông Đáy gồm Tam Chúc, Nguyễn Úy, Kim Bảng, Lý Thường Kiệt, Phù Vân, Phủ Lý, Châu Sơn, Tân Thanh, Thanh Lâm, Phong Doanh, Ý Yên, Hoa Lư, Yên Đồng, Đông Hoa Lư...

Trước tình hình mực nước dâng cao nguy hiểm, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh đã chính thức nâng Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lên Cấp 3. Diễn biến lũ dâng trở lại đe dọa trực tiếp đến an toàn các tuyến đê, kè xung yếu, nguy cơ cao xảy ra sạt lở bờ sông, ngập sâu diện rộng tại các vùng dân cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, thủy sản, giao thông đường thủy và an toàn tính mạng của người dân. Các cơ quan chức năng và nhân dân cần theo dõi chặt chẽ bản tin tiếp theo.