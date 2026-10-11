Lũ trên sông Đồng Nai ở mức cao, cảnh báo ngập nhiều khu vực

Ngày 11/10, theo cơ quan khí tượng thủy văn, lũ trên hệ thống sông Đồng Nai vẫn ở mức cao. Trong đó, hạ lưu sông Đồng Nai tiếp tục chịu ảnh hưởng của triều cường, mực nước tại trạm Biên Hòa tiệm cận mức báo động 3.

Người dân Tam Hiệp lội nước về nhà trong chiều 11/10.

Ghi nhận trong ngày 11/10, vào khoảng 5h và gần 17h, triều cường dâng cao khiến một số tuyến hẻm tại phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai bị ngập. Có nơi nước dâng từ 30 - 50cm, tràn vào nhà dân.

Tại đường Nguyễn Văn Trị và khu vực Bửu Long cũ, phường Trấn Biên, triều cường trên sông Đồng Nai cũng khiến một đoạn đường và một số khu nhà dân bị ngập.

Đường Nguyễn Văn Trị ngập nước do triều cường dâng cao.

Ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết, đỉnh triều tại trạm Biên Hòa chiều 11/10 đạt 2,14m vào lúc 17h30, thấp hơn mức báo động 3 là 0,06m.

Theo bản tin lũ khẩn cấp chiều 11/10 của cơ quan khí tượng thủy văn, trước đó, đỉnh triều tại hạ lưu sông Đồng Nai ngày 10/10 đạt 2,20m vào lúc 17h, bằng mức báo động 3. Đến 5h30 ngày 11/10, mực nước tại trạm Biên Hòa đạt 2,17m, thấp hơn mức báo động 3 là 0,03m.

Trên sông La Ngà, mực nước tại trạm Phú Hiệp đạt 106,39m, thấp hơn mức báo động 3 (106,50m) là 0,11m. Trong khi đó, tại trạm Tà Lài trên thượng lưu sông Đồng Nai, mực nước đạt 112,26m, thấp hơn mức báo động 2 (112,50m) là 0,24m.

Nước tràn vào nhà, người dân phải bơm nước ra ngoài dù đã chủ động che chắn.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, trong ngày 11 và 12/10, mực nước đỉnh triều tại trạm Biên Hòa tiếp tục duy trì ở mức báo động 3, tương ứng 2,20m. Sang ngày 13 và 14/10, mực nước dự kiến giảm xuống mức báo động 2, tương ứng 2m, sau đó tiếp tục hạ dần.

Đỉnh triều có khả năng xuất hiện trong khoảng 6h - 9h và 18h - 20h hằng ngày. Trên sông La Ngà, mực nước tại trạm Phú Hiệp được dự báo biến đổi chậm, duy trì ở mức gần báo động 3. Tại trạm Tà Lài, mực nước trong 24 giờ tới dự kiến dao động dưới mức báo động 2.

Trước diễn biến trên, cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các khu vực thấp ven sông Đồng Nai và sông La Ngà. Các địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng gồm Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa và Định Quán.

Nước dâng cao tại nhiều khu dân cư ven sông Đồng Nai.

Tại hạ lưu sông Đồng Nai, triều cường có thể gây ngập các khu vực trũng thấp ven sông thuộc Trị An, Tân An, Trảng Dài, Tân Triều, Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Đại Phước và Phước An.

Đáng lưu ý, mưa lớn kết hợp với lũ và triều cường có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng, sạt lở bờ sông, suối. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn tiềm ẩn rủi ro đối với giao thông đường thủy, hoạt động nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp tại các khu vực bãi sông, ven suối.

Video: Nước dâng mạnh khiến nhiều khu vực trũng ở Đồng Nai bị ngập nặng.

Cơ quan khí tượng thủy văn xác định cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở hạ lưu sông Đồng Nai là cấp 3, trên sông La Ngà là cấp 2 và tại thượng lưu sông Đồng Nai là cấp 1.

Một số hình ảnh PV ghi nhận:

Triều cường dâng khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng.

Hộ dân tổ chức tiệc trong cảnh sân nhà ngập nước.

Nước tràn vào nhà dân.

Những tấm bạt được trưng dụng để chặn nước tràn vào nhà.