Lũ trên sông Đồng Nai ở mức báo động 2, cảnh báo ngập lụt một số khu vực

Đường Đồng Khởi, đoạn trước Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai bị ngập sau cơn mưa chiều 22-9. Ảnh: Lê Duy

Ghi nhận trong 12 giờ qua, mực nước vùng thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai ở mức cao. Tại trạm Tà Lài (sông Đồng Nai) mực nước biến đổi chậm, ở mức báo động 2 (112,5m). Tại trạm Phú Hiệp (sông La Ngà) mực nước lên chậm, ở giữa mức báo động 1 (104,5m) và báo động 2 (105,5m).

Mực nước lúc 13h ngày 22-9 tại trạm Tà Lài ở mức báo động 2, tại trạm Phú Hiệp vượt mức báo động 1 (0,58m).

Dự báo trong 24 giờ tới mực nước tại trạm Phú Hiệp biến đổi chậm, ở mức giữa báo động 1 và báo động 2.

Cảnh báo những khu vực thấp ven sông Đồng Nai và La Ngà ở các xã, phường: Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận có nguy cơ bị ngập lụt do lũ.

Cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã, phường: Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán và các địa bàn lân cận.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông Đồng Nai là cấp 2; sông La Ngà cấp 1.