Lũ trên sông Đồng Nai dâng cao, nhiều khu vực nguy cơ ngập lụt

Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai dâng cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, lũ trên sông Đồng Nai (thành phố Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang dao động ở mức báo động (BĐ)2. Lúc 13h ngày 22/9, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,50m, ở mức BĐ2.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai sẽ dao động ở mức BĐ2 và trên mức BĐ2. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc thành phố Đồng Nai. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Cảnh báo lũ nhiều sông lên cao gây ngập lụt. Ảnh: PV

Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa.

Các xã, phường ở Đồng Nai có nguy cơ ngập gồm: xã Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, từ nay (22/9) đến ngày 25/9, trên các sông từ thành phố Huế đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế; các sông suối nhỏ, thượng lưu các sông chính từ thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng lên mức BĐ1-BĐ2; đỉnh lũ hạ lưu sông Vu Gia-Thu Bồn, Trà Khúc, Kôn-Hà Thanh, Ba, Sê San, Srêpôk dao động trên dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ thành phố Huế đến Lâm Đồng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Hồ Thủy điện lớn nhất miền Nam phải xả tràn

Ngày 22/9, theo thông tin từ Công ty Thủy điện Trị An, căn cứ lưu lượng nước về hồ, mực nước thượng lưu, thông tin thủy văn từ các nhà máy thủy điện bậc trên và diễn biến mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, Công ty Thủy điện Trị An cho biết sẽ thực hiện xả tràn để điều tiết hồ, bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du.

Cụ thể, từ 10h ngày 23/9, lưu lượng nước qua đập tràn dự kiến ở mức 146m3/s. Trong khi đó, lưu lượng qua tua-bin phát điện dao động từ 460-800m3/s, tương ứng công suất phát điện từ 240-400MW, tùy phương thức huy động của Điều độ Quốc gia (NSMO).

Tổng lưu lượng nước từ hồ xuống hạ du trong thời điểm này dự kiến từ 606-946m3/s. Đến 15h ngày 23/9, lưu lượng xả qua đập tràn được dự kiến tăng lên 276m3/s.'Lưu lượng qua tua-bin tiếp tục dao động từ 460-800m3/s. Khi đó, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du có thể đạt từ 736-1.076m3/s.

Công ty Thủy điện Trị An cho biết lưu lượng xả qua đập tràn sẽ được điều tiết linh hoạt theo diễn biến thực tế của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ và mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Công ty Thủy điện Trị An đã thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để phối hợp thông tin đến người dân vùng hạ du.

Người dân sinh sống, sản xuất và hoạt động trên khu vực hạ du hồ chứa được khuyến cáo chủ động các biện pháp phòng ngừa, chú ý diễn biến mực nước và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng trong quá trình hồ điều tiết nước.