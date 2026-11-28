Theo bản tin lúc 21 giờ ngày 28-11 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 12 giờ qua trên sông Dinh Ninh Hòa đã xuất hiện lũ ở trên mức báo động 2, đỉnh lũ đạt 5,16m (lúc 17 giờ ngày 28-11) trên báo động 2 là 0,16m, hiện nay mực nước lũ trên sông Dinh Ninh Hòa đang giảm chậm.

Theo đó, lúc 21 giờ ngày 28-11, mực nước tại các trạm như sau: Trên sông Dinh Ninh Hòa tại Trạm thủy văn Dục Mỹ đạt 14,56m, dưới báo động 1 là 0,94m; tại Trạm thủy văn Ninh Hòa đạt 5,09m, trên báo động 2 là 0,09m.

Lũ trên sông Dinh Ninh Hòa vượt báo động 2 và đang giảm chậm.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm thủy văn Ninh Hòa dao động ở trên dưới mức báo động 2. Cảnh báo đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa; ngập vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị trên địa bàn lưu vực sông Dinh Ninh Hòa.

H.Đ