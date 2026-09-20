Lũ trên sông Bưởi, sông Yên tiếp tục gây nguy cơ ngập vùng trũng thấp

Nước trên sông Bưởi dâng cao, gây nguy cơ ngập vùng trũng thấp. Ảnh: Hoàng Đông

Theo tin cảnh báo lũ phát lúc 9h ngày 20/9 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, mực nước trên các sông trên địa bàn tỉnh đang xuống thấp dần.

Lúc 7h ngày 20/9, trên sông Mã tại trạm thủy văn Giàng, mực nước ở mức 3,41m, dưới báo động (BĐ) 1 là 0,59m. Trên sông Lèn, mực nước tại trạm thủy văn Lèn ở mức 3,87m, dưới BĐ1 là 0,13m; tại trạm Cụ Thôn ở mức 3,23m, trên BĐ2 là 0,23m.

Trên sông Chu, mực nước tại trạm thủy văn Cửa Đạt ở mức 28,32m, trên BĐ1 là 0,32m; tại trạm Bái Thượng ở mức 13,51m, dưới BĐ1 là 1,49m; tại trạm Xuân Khánh ở mức 5,59m, dưới BĐ1 là 3,41m.

Đáng chú ý, trên sông Bưởi, mực nước tại trạm thủy văn Thạch Quảng ở mức 13,78m, dưới BĐ1 là 0,22m; tại trạm Kim Tân ở mức 11,95m, dưới BĐ3 là 0,05m. Trên sông Yên tại trạm Chuối, mực nước ở mức 2,89m, trên BĐ2 là 0,09m.

Trong 24 giờ tới, mực nước lũ trên các sông tiếp tục xuống thấp dần. Tại trạm Kim Tân trên sông Bưởi, mực nước được dự báo vẫn ở trên BĐ1; tại trạm Chuối trên sông Yên, mực nước xuống dưới BĐ1. Các trạm trên sông Chu được dự báo ở dưới BĐ1.

Cụ thể, tại trạm Kim Tân trên sông Bưởi, mực nước dự báo giảm từ 11,65m lúc 13h ngày 20/9 xuống 11,30m lúc 19h, 11m lúc 1h ngày 21/9 và 10,60m lúc 7h ngày 21/9.

Tại trạm Chuối trên sông Yên, mực nước dự báo giảm từ 2,70m lúc 13h ngày 20/9 xuống 2,40m lúc 19h, 2,10m lúc 1h ngày 21/9 và 1,70m lúc 7h ngày 21/9.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư và các tuyến giao thông trũng thấp thuộc lưu vực sông Bưởi, sông Yên.

Đối với lưu vực sông Bưởi, các khu vực có nguy cơ ngập gồm: Thạch Quảng, Thạch Bình, Thành Vinh, Kim Tân, Tây Đô, Vĩnh Lộc và Vân Du.

Đối với lưu vực sông Yên, các khu vực có nguy cơ ngập gồm: Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn và Công Chính.

Lũ có thể gây ngập các vùng trũng thấp ven sông, khu công nghiệp, khu đô thị, ảnh hưởng đến giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 1.