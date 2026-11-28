Lũ trên sông An Lão còn cao, sông Kôn tiếp tục dâng

Theo bản tin lúc 9 giờ ngày 28-11 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, lũ trên sông An Lão đang xuống nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Mực nước tại trạm An Hòa đạt 23,42 m, cao hơn báo động 2 là 0,42 m; trạm Bình Nghi ở mức 13,36 m, thấp hơn báo động 1 là 2,14 m; trạm Thạnh Hòa ở mức 5,37 m, thấp hơn báo động 1 là 0,63 m.

Người dân cần theo dõi các bản tin cập nhật để ứng phó với mưa lũ. Ảnh: Phương Vi

Trong 3-6 giờ tới, lũ trên sông An Lão được dự báo tiếp tục xuống chậm; tuy nhiên, khoảng 6-12 giờ tiếp theo, mực nước có khả năng tăng trở lại.

Đối với sông Kôn, trong 12-24 giờ tới, lũ tiếp tục lên, phổ biến ở mức báo động 1 đến trên báo động 1; riêng khu vực hạ lưu có khả năng vượt báo động 2.

Nước lũ có thể gây ngập các vùng trũng thấp ven sông tại nhiều xã, phường như: An Vinh, An Lão, An Hòa, Ân Hảo, Vạn Đức, Quy Nhơn Bắc, Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc, An Nhơn Tây, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc, Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An...

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 2. Ngập lụt có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, làm hư hỏng cơ sở hạ tầng, giao thông, cầu cống, nhà cửa và cây trồng. Các địa phương cần chủ động phương án bảo đảm an toàn cho công trình thủy lợi, thủy điện nhỏ xung yếu.

Không khí lạnh tăng cường, phía Đông và giữa tỉnh có mưa lớn

Cũng trong sáng 28-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và tiếp tục tác động đến Gia Lai. Khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông phổ biến 22-24 độ C, phía Tây 19-21 độ C. Gió Đông Bắc trên đất liền cấp 2-3, có lúc cấp 4; vùng biển có gió cấp 5, có lúc cấp 6, sóng cao 2-3 m, biển động.

a) Bản đồ dự báo gió mạnh trong 24 giờ tới b) Bản đồ dự báo độ cao sóng trong 24 giờ tới.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, phía Đông và khu vực giữa tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; gió Đông Bắc cấp 3-4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở phía Đông phổ biến 20-22 độ C, phía Tây 16-18 độ C.

Trong ngày và đêm 28-11, khu vực phía Đông tỉnh gồm An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Cát Tiến, Quy Nhơn, Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện và Phú Túc, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ C. Khu vực phía Tây, gồm Pleiku, Đak Đoa, Mang Yang, Ia Ly, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Ia Mơ, Chư Sê, Chư Pưh, Kbang, An Khê, Đak Pơ và Kông Chro có nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C.

Đến ngày và đêm 29-11, nhiệt độ tại phía Đông giảm còn 21-23 độ C; phía Tây phổ biến 17-19 độ C.

Cảnh báo gió mạnh trên biển

Mưa lớn và giông ở phía Đông, khu vực giữa tỉnh có khả năng kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh. Các vùng trũng thấp có nguy cơ ngập úng, trong khi khu vực địa hình dốc, nền địa chất yếu cần đề phòng sạt lở đất.

Trên vùng biển Gia Lai, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4 m, biển động. Tàu thuyền và các hoạt động trên biển có nguy cơ chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn, cần chủ động phòng tránh.

Thời tiết rét cũng có thể ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, làm tăng nguy cơ dịch bệnh trên vật nuôi, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm và ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây trồng.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai đề nghị các địa phương, lực lượng chức năng và người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, mực nước, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.