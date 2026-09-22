Lũ trên hàng loạt con sông ở Trung Bộ lên rất cao, cảnh báo ngập úng

Lũ trên nhiều sông Trung Bộ lên cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (22/9) đến ngày 25/9, nhiều sông ở khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Người dân tại các khu vực trũng thấp, ven sông và vùng núi cần đề phòng nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Trên sông Trà Khúc, hiện mực nước có dao động và vẫn dưới mức báo động 1. Tuy nhiên, từ hôm nay (22/9) đến ngày 25/9, trên sông Trà Khúc có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ dao động ở mức trên dưới báo động 1.

Lũ ở trên các sông Trung Bộ lên cao, nguy cơ ngập úng. Ảnh: PV

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập lụt tại tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối và sạt lở đất trên các sườn dốc tại tỉnh Quảng Ngãi.

Bên cạnh sông Trà Khúc, lũ cũng được cảnh báo trên các sông Hương, Vu Gia - Thu Bồn và sông Kôn. Người dân sống ven các sông, suối, vùng trũng thấp và khu vực có địa hình dốc cần chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, đề phòng nước sông dâng cao, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Cơ quan khí tượng cho biết, hiện nay, mực nước các sông từ thành phố Huế đến Lâm Đồng có dao động và phổ biến còn ở dưới mức báo động (BĐ)1; riêng mực nước trên sông La Ngà (Lâm Đồng) tại trạm Tà Pao 119,34m, trên BĐ1 0,34m.

Từ nay (22/9) đến ngày 25/9, trên các sông từ thành phố Huế đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế; các sông suối nhỏ, thượng lưu các sông chính từ thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng lên mức BĐ1-BĐ2; đỉnh lũ hạ lưu sông Vu Gia-Thu Bồn, Trà Khúc, Kôn-Hà Thanh, Ba, Sê San, Srêpôk dao động trên dưới BĐ1.

Mưa lớn tiếp tục phức tạp ở các tỉnh Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (22/9), khu vực phía Nam Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 21/9 đến 8 giờ ngày 22/9 có nơi trên 100mm như các trạm: Hồ Phú Ninh (Tp. Đà Nẵng) 214.4mm, Bình Trị (Quảng Ngãi) 135.4mm, Cần Giờ (Tp. Hồ Chí Minh) 108.6mm,…

Ngày và đêm 22/9, khu vực Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Khu vực phía Tây tỉnh Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngày và đêm 23/9, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 22/9, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Ngày và đêm 24/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).