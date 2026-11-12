Lũ trên các sông ở Gia Lai lên nhanh trở lại, nhiều khu vực có nguy cơ ngập lụt

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, hiện mực nước trên các sông phía Đông và trung tâm tỉnh Gia Lai đang duy trì ở mức cao. Lúc 7 giờ ngày 12-11, mực nước tại Trạm Thủy văn Thạnh Hòa (sông Kôn) đạt 6,38 m, cao hơn báo động 1 là 0,38 m.

Hiện mực nước trên các sông phía Đông tỉnh đang duy trì ở mức cao. Ảnh: Phương Vi

Dự báo trong 3-6 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên nhanh trở lại. Mực nước tại các trạm thủy văn trên lưu vực sông Kôn duy trì trên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi vượt báo động 2. Vùng hạ lưu sông Ba (tỉnh Gia Lai) có khả năng đạt báo động 1; riêng vùng hạ lưu sông Hà Thanh tiếp tục duy trì mực nước ở mức cao.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, khu dân cư ven sông; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc tại các xã, phường: Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Ia Pa, Ia Tul, Ayun Pa, Ia Sao, Uar, Ia Rsai, Bình Khê, Bình An, Bình Phú, Tây Sơn, An Nhơn Tây, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, An Nhơn Nam, Bình Định, An Nhơn, Vân Canh, Canh Vinh và Canh Liên.

Trước diễn biến lũ, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh lưu ý cần có giải pháp bảo đảm an toàn đối với các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Lũ có thể ảnh hưởng đến môi trường, đời sống và hoạt động sản xuất của người dân tại các bãi bồi, vùng trũng thấp ven sông; gây hư hỏng các công trình giao thông như cầu, cống và kênh dẫn thủy lợi tại các khu dân cư dọc sông.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở cấp 1. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, đề phòng ngập sâu, nước chảy xiết; không đi qua các khu vực ngập nước và chủ động triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tài sản.

Cơ quan khí tượng đề nghị các địa phương và người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ trong các bản tin dự báo, cảnh báo tiếp theo.