Ngày 28/11, mưa lớn kéo dài, mực nước sông Trà Câu đạt mức báo động 3, gây ngập lụt nhiều khu dân cư, tuyến đường trên địa bàn phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi.

Tình trạng ngập lụt sâu tại các Tổ dân phố An Quang, Thủy Triều, Đông Quang và Liên Chiểu. Nhiều tuyến đường ngập sâu, một số khu vực dân cư bị chia cắt; nước tràn vào nhiều nhà dân, có nơi ngập sâu khoảng 1m.

Nhiều khu dân cư ở phường Trà Câu chìm trong biển nước.

Bà Phạm Thị Nga (trú tổ dân phố Thủy Triều) kể khoảng 1h sáng, khi rời nhà đi làm, bà thấy mực nước sông vẫn còn thấp. Đến khoảng 4h, nhận được điện thoại từ gia đình báo nước tràn vào nhà, bà vội vã chạy về nhưng nhiều đồ đạc bị ngập.

“Nước dâng quá nhanh khiến tôi trở tay không kịp, chỉ kịp lấy giấy tờ, còn nhiều tài sản trong nhà bị ngâm nước. Sau đó, nhờ các cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ di chuyển tài sản, thu gom lúa, tôi mới phần nào vơi bớt nỗi lo” - bà Nga nói.

Không riêng gia đình bà Nga, nhiều hộ dân tại Tổ dân phố Thủy Triều cũng rơi vào cảnh hối hả chạy lũ khi nước sông Trà Câu dâng cao. Bà Nguyễn Thị Nhung cho biết hằng năm khu vực này vẫn xảy ra ngập lụt, song người dân không nghĩ đợt lũ lần này lại lớn đến vậy. Nước dâng cao, tràn qua bờ kè gây ngập nhiều nhà dân.

Trước tình trạng nước tiếp tục lên, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phổ Quang (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với lực lượng quân sự, công an và chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản, đưa người dân đến nơi an toàn.

Tại khu vực bờ kè, các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đóng bao đất, cát để gia cố, hạn chế nước lũ tràn vào khu dân cư. Trong lúc các lực lượng tất bật hỗ trợ người dân, tiếng loa phát thanh vẫn vang lên, tuyên truyền, hướng dẫn bà con chủ động ứng phó với mưa lũ.

Chiều nay (28/11), Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi dự báo các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50 - 90 mm , có nơi trên 120 mm. Cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các xã trong tỉnh.