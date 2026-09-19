Lũ sông Nhuệ vẫn trên báo động, các xã, phường không chủ quan

Mực nước sông Nhuệ đang xuống. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Số liệu quan trắc của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ ghi nhận mực nước trên sông Nhuệ tại trạm thủy văn Đồng Quan liên tục giảm trong những giờ qua; hiện đã xuống dưới báo động III.

Dự kiến khoảng 9h sáng nay (19-9), mực nước sông Nhuệ xuống mức 4,4m (tương ứng với mức báo động lũ cấp II). Đến 15h chiều cùng ngày, lũ sông Nhuệ có khả năng dưới báo động II là 0,1m.

Dù mực nước sông Nhuệ đang xuống nhưng vẫn ở mức cao. Nguy cơ xảy ra ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng an toàn các tuyến đê xung yếu, các ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông khu vực ven sông Nhuệ vẫn hiện hữu.

Các xã, phường thuộc lưu vực sông Nhuệ cần đặc biệt lưu ý gồm: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa.

Thông tin từ Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thuỷ lợi sông Nhuệ cho biết, ngày 19-9, đơn vị vẫn duy trì 100% cán bộ, người lao động ứng trực, vận hành 115 trạm bơm với 507 tổ máy các loại, phục vụ tiêu thoát nước cho các khu vực dân cư, diện tích canh tác nông nghiệp ven sông Nhuệ.

Với thời tiết được nhận định là không còn mưa lớn và sự vào cuộc tích cực của hàng trăm công nhân ngành thuỷ lợi, mực nước sông Nhuệ trong những giờ tới được nhận định sẽ tiếp tục giảm. Cuộc sống của người dân các xã, phường ven sông sẽ sớm ổn định hơn.