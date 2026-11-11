Lũ sông Hà Thanh vượt đỉnh báo động 3, hàng nghìn học sinh nghỉ học

Mưa lớn kéo dài gây ảnh hưởng đến giao thông, trường học và một số công trình hạ tầng. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, chốt chặn các vị trí ngập sâu, nước chảy xiết nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, lúc 15 giờ ngày 11/11, mực nước sông Hà Thanh tại trạm Diêu Trì đạt 6,42 m, cao hơn báo động 3 là 0,92 m. Trước đó, lúc 13 giờ 40 phút cùng ngày, mực nước tại đây đạt đỉnh 6,48 m, vượt báo động 3 gần 1 m. Dự báo đến 21 giờ ngày 11/11, mực nước giảm còn khoảng 6,20 m và đến sáng 12/11 vẫn có khả năng duy trì ở mức báo động 3. Cơ quan khí tượng cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ cấp 2, nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, nhất là khu vực Tuy Phước và các địa bàn lân cận.

Trước tình hình trên, sáng 11/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó mưa lớn tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông và Tuy Phước Bắc. Đoàn đã kiểm tra thực tế tại công trình đập dâng Cây Dừa, cống Bà Ưa, hoạt động nạo vét sông Cát và hệ thống đê điều dọc sông Hà Thanh, sông Kôn. Đây là những vị trí quan trọng trong tiêu thoát nước, phòng, chống ngập úng, bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất ở vùng hạ lưu.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, mực nước sông; tăng cường kiểm tra, bố trí lực lượng canh gác tại các vị trí xung yếu, nhất là đập, cống và các tuyến đê điều. Các địa phương phải rà soát kỹ danh sách hộ dân ở khu vực nguy hiểm, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán, bảo đảm lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm tại các điểm sơ tán tập trung; duy trì nghiêm chế độ trực ban, thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh theo phương châm “4 tại chỗ”.

Mưa lũ đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động dạy và học tại một số địa phương. Đến chiều 11/11, hơn 8.700 học sinh tại phường Quy Nhơn Bắc và xã Tuy Phước được cho nghỉ học hoặc đón về sớm để bảo đảm an toàn; trong đó, Trường Tiểu học Nhơn Phú cho 1.413 học sinh nghỉ học; Trường Tiểu học Quy Nhơn Bắc tổ chức cho 1.874 học sinh về nhà trong buổi sáng; Trường Trung học cơ sở Quy Nhơn Bắc cho 2.556 học sinh nghỉ học. Tại xã Tuy Phước, Trường Trung học phổ thông số 1 Tuy Phước cho toàn bộ 2.910 học sinh của 64 lớp nghỉ học từ chiều 11/11 do nước lũ ảnh hưởng đến việc đi lại.

Trước đó, ngày 8/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai ban hành Công văn khẩn số 8070/SGDĐT-VP, yêu cầu các đơn vị, trường học căn cứ cảnh báo thời tiết và tình hình thực tế để chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc điều chỉnh thời gian, hình thức dạy học trước khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt. Chính quyền các địa phương cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục kiểm tra điều kiện an toàn trường lớp, phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền cơ sở để kịp thời quyết định việc nghỉ học khi có nguy cơ mất an toàn.

Cùng với nguy cơ ngập lụt, mưa lớn kéo dài còn gây sạt lở đường, hư hỏng một số công trình ven biển. Các địa phương đang tổ chức kiểm tra, chốt chặn những vị trí nguy hiểm, khẩn trương khắc phục các điểm giao thông bị ảnh hưởng; kiểm soát chặt các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, không để người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Hiện, các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, rà soát các khu dân cư có nguy cơ ngập sâu, chia cắt để chủ động sơ tán người dân khi cần thiết; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và các điều kiện thiết yếu, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.