Lũ sông Bùi xuống chậm, úng ngập kéo dài

Lũ sông Bùi đang xuống nhưng rất chậm, vẫn ở mức trên báo động III. Ảnh: Bảo Châu

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, đêm 21 và ngày 22-9, Hà Nội không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 24-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C. Ngày 23-9, thành phố có mưa rải rác, lượng mưa dưới 5mm; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Từ đêm 23 đến ngày 24-9, áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu, Hà Nội nhiều mây, có mưa rải rác.

Về thủy văn, lúc 15h ngày 21-9, mực nước sông Bùi tại trạm Yên Duyệt ở mức 7,70m, vượt báo động III là 0,70m. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ tiếp tục xuống chậm; dự báo đến 15h ngày 22-9 còn 7,40m, vẫn vượt báo động III là 0,40m.

Cùng thời điểm 15h ngày 21-9, mực nước sông Tích tại trạm Vĩnh Phúc ở mức 8,53m, vượt báo động III là 0,53m; tại trạm Kim Quan là 8,77m, vượt báo động III là 0,37m. Dự báo đến chiều 22-9, lũ tại hai trạm vẫn trên báo động III. Trên sông Đáy, mực nước tại trạm Ba Thá lúc 13h ngày 21-9 ở mức 6,74m, vượt báo động II là 0,24m và tiếp tục xuống chậm.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cảnh báo, mực nước các sông còn cao, gây ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông; tiềm ẩn nguy cơ sạt, xói lở bờ bãi và mất an toàn các tuyến đê xung yếu.

Lãnh đạo xã Quảng Bị kiểm tra, chỉ đạo sơ tán, hỗ trợ người dân khu vực ngập lụt. Ảnh: Vũ Liên

Mưa đã giảm nhưng ngập lụt vẫn ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt tại các xã trọng điểm ven sông Bùi. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Xuân Mai, tính đến 16h ngày 21-9, toàn xã có 1.845 hộ với khoảng 6.973 người bị ảnh hưởng; đã tổ chức sơ tán 1.033 hộ với 3.399 người. Khoảng 22km đường giao thông nông thôn bị ngập; 4 điểm trường và 1 điểm trạm y tế cũng bị ảnh hưởng.

Để bảo đảm đời sống người dân, xã Xuân Mai đã tổ chức thăm hỏi, tặng 1.000 suất quà cho các hộ đi sơ tán; cấp 1.500 bình nước cho các thôn Nam Phương, Tiến Tiên, Việt An, Phương Hạnh. Địa phương lập một điểm y tế lưu động tại thôn Nam Phương, cấp thuốc cho người dân vùng ngập, tiếp tục cung cấp nhu yếu phẩm, thuốc men cho các khu dân cư bị ảnh hưởng.

Cùng với duy trì trực ban 24/24 giờ, xã lập 24 chốt canh gác, đặt 15 biển cảnh báo tại các vị trí ngập, nguy hiểm; nghiêm cấm đánh bắt cá ở vùng ngập sâu, nước chảy xiết. Đơn vị điện lực đã cắt điện 1.130 hộ bị ngập để bảo đảm an toàn. Ba điểm trường tổ chức học trực tuyến, một điểm trường mầm non cho học sinh nghỉ học.

Ngập kéo dài cũng đặt ra yêu cầu giữ vệ sinh môi trường. Xuân Mai đã thu gom rác tại hai điểm tập kết có nguy cơ ngập, đồng thời vận động người dân không vứt rác, xác động vật xuống ao, hồ, sông, suối, kênh, mương.

Tại xã Trần Phú, tính đến 7h ngày 21-9 ghi nhận 1.261 hộ với 5.889 người bị ảnh hưởng; 572 hộ đã di dời. Phần lớn người dân đến ở nhờ nhà người thân, hàng xóm có vị trí cao hơn. Điểm sơ tán tập trung tại Trường THCS Trần Phú B, thôn Mỹ Lương, đang bố trí nơi ăn, nghỉ cho 45 người, trong đó có 21 trẻ em và 18 người cao tuổi.

Xã đã chuẩn bị giường, phản, chăn, màn, bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm cho người dân tại điểm sơ tán. Việc chăm lo sinh hoạt ưu tiên trẻ em, người cao tuổi, người yếu thế và những trường hợp cần hỗ trợ.

Từ nguồn cứu trợ tiếp nhận, Trần Phú đã cấp phát 1.032 thùng mì tôm, 769,5 thùng nước cùng bánh mì và kinh phí hỗ trợ các thôn, lực lượng làm nhiệm vụ. Ngoài ra, từ ngân sách xã, địa phương hỗ trợ người dân thôn Hoàng Văn Thụ 130 thùng mì tôm, 120 thùng nước uống. Các lực lượng tiếp tục trực chốt tại nơi ngập sâu, nước chảy xiết; kiểm soát người, phương tiện vào khu vực nguy hiểm và tuần tra bảo vệ tài sản của người dân.

Xã Quảng Bị tặng nhu yếu phẩm các hộ dân vùng ngập lụt, đi sơ tán. Ảnh: Vũ Liên

Tại xã Quảng Bị, đến 8h ngày 21-9, ngập lụt ảnh hưởng 897 hộ, trong đó 690 hộ có nước ngập vào nhà. Các khu dân cư bị ngập thuộc thôn 5, Ninh Kiều, Tốt Động, Yên Duyệt và Lam Điền.

Địa phương huy động 355 người tham gia ứng phó, hỗ trợ người dân; cấp bao tải, cát, đất, đá phục vụ đắp chống tràn tại các vị trí xung yếu. Cùng với bảo đảm an toàn đê, các lực lượng hỗ trợ di chuyển tài sản, gia súc, gia cầm cho những hộ bị cô lập, gia đình yếu thế và các trang trại.

Quảng Bị đã cấp 590 bình nước loại 20 lít cùng mì tôm, đèn pin, nến cho các thôn bị ảnh hưởng. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiếp tục huy động nguồn xã hội hóa, hỗ trợ nước sạch, sữa, bánh mì và các nhu yếu phẩm. Khi nước sông còn cao, việc tiếp tế, kiểm soát các điểm nguy hiểm và bảo đảm sinh hoạt cho người dân vùng ngập tiếp tục được các địa phương duy trì.