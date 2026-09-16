Lũ sông Bùi vượt báo động III, Hà Nội khẩn trương bảo vệ đê và dân cư

Chiều 16/9, trước diễn biến lũ sông Bùi tiếp tục lên nhanh, các xã Xuân Mai, Trần Phú, Quảng Bị cùng nhiều địa phương ven sông khẩn trương triển khai phương án ứng phó, tập trung bảo vệ các tuyến đê xung yếu, khu dân cư và công trình hạ tầng.

Tại xã Xuân Mai, trong ngày 16/9, nhiều lực lượng đã dầm mưa gia cố các vị trí thấp trên tuyến đê Bùi 2 khi nước sông tiếp tục dâng. Một số vị trí đã xuất hiện tình trạng nước tràn qua mặt đê. Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, người dân địa phương cùng 130 cán bộ, chiến sĩ quân đội được huy động xúc cát, đóng bao, xếp thành hàng chống tràn; đồng thời phủ bạt nhằm hạn chế nước xói mặt và mái đê.

Lực lượng quân đội tức tốc triển khai biện pháp ứng phó nước lũ.

Tuyến đê Bùi 2 qua địa bàn xã Xuân Mai dài khoảng 2,8km, cao trình phổ biến từ 6,7-7m, có nhiệm vụ ngăn, chậm lũ, bảo vệ khu dân cư các thôn Tiến Tiên, Nam Phương và Việt An.

Trước dự báo mực nước tiếp tục lên, xã Xuân Mai huy động ô tô, máy xúc vận chuyển cát, bao tải và vật tư đến các vị trí xung yếu; tổ chức tuần tra toàn tuyến, tập trung kiểm tra những đoạn thấp và các vị trí từng xảy ra sạt lở.

Các lực lượng được yêu cầu duy trì trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật mực nước sông Bùi và tình hình thượng nguồn để chủ động xử lý các tình huống phát sinh. Địa phương đồng thời tăng cường bơm tiêu, hướng dẫn người dân đưa gia súc, gia cầm ra khỏi vùng có nguy cơ ngập; chủ động thu hoạch hoặc gia cố khu nuôi thủy sản nhằm hạn chế thiệt hại.

Quân dân chung sức xúc cát, đắp chống tràn tại các vị trí xung yếu.

Tại xã Trần Phú, một số đoạn thấp trên tuyến đê Bùi 2 cũng xảy ra tràn. Từ sáng 16/9, đội xung kích phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy quân sự xã, lực lượng thuộc Sư đoàn 308 và người dân đã tập trung xúc cát, đóng bao, đắp chống tràn tại các vị trí xung yếu.

Xã Trần Phú huy động phương tiện vận chuyển vật tư, tổ chức tuần tra các đoạn đê thấp và những vị trí từng xảy ra sạt lở để kịp thời xử lý khi mực nước tiếp tục dâng. Trong chiều cùng ngày, lãnh đạo xã kiểm tra khu vực tiêu thoát nước tại Trạm bơm Đầm Buộm và đê Đầm Buộm, yêu cầu các lực lượng bám sát tuyến đê, ưu tiên bảo vệ khu dân cư phía trong đê.

Trong khi đó, tại xã Quảng Bị, nước sông Bùi dâng cao đã gây ngập tại một số khu vực thấp trũng. Tính đến 7h ngày 16/9, tại thôn Ninh Kiều và thôn 5 có 125 hộ với 465 nhân khẩu bị ảnh hưởng; 21 người đã được di chuyển đến khu vực cao hơn.

Một số cầu tạm nối sang khu vực Thanh Oai, Bình Minh bị ngập. Chính quyền địa phương đã dựng rào chắn, biển cảnh báo, cấm người và phương tiện qua lại nhằm bảo đảm an toàn.

Xã Quảng Bị tiếp tục rà soát các hộ dân ở khu vực có nguy cơ ngập sâu, chuẩn bị địa điểm và phương tiện phục vụ sơ tán; bố trí biển cảnh báo tại những tuyến đường có nước sâu, chảy xiết, đồng thời kiểm tra an toàn hệ thống điện. Lực lượng quân sự được yêu cầu sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản khi mực nước tiếp tục lên.

Chính quyền địa phương đánh giá tình hình, ra phương án bảo vệ người dân

Lũ sông Bùi tiếp tục dâng, nhiều khu vực có nguy cơ ngập sâu

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, lúc 15h ngày 16/9, mực nước sông Bùi tại trạm Yên Duyệt đạt 7,20m, cao hơn báo động III 0,20m và đang lên nhanh.

Dự báo trong đêm 16 và ngày 17/9, lũ sông Bùi tiếp tục lên. Mực nước có khả năng đạt 7,30m lúc 21h ngày 16/9; 7,35m lúc 3h ngày 17/9 và khoảng 7,40m từ 9h đến 15h ngày 17/9, cao hơn báo động III khoảng 0,40m.

Các xã Xuân Mai, Quảng Bị, Phú Nghĩa, Phú Cát và Trần Phú được cảnh báo nguy cơ ngập sâu tại các vùng trũng thấp, ven sông. Mực nước cao cũng làm gia tăng nguy cơ sạt lở, xói lở bờ bãi, đồng thời ảnh hưởng đến an toàn của các tuyến đê, ngầm, tràn, cầu, cống và đường giao thông ven sông Bùi.

Không chỉ sông Bùi, mực nước trên sông Tích cũng đang tăng nhanh. Lúc 15h ngày 16/9, mực nước tại Vĩnh Phúc đạt 7,96m, chỉ còn thấp hơn báo động III 0,04m; tại Kim Quan đạt 8,02m, thấp hơn báo động III 0,38m. Dự báo đến 15h ngày 17/9, mực nước tại Vĩnh Phúc có thể cao hơn báo động III 0,35m, trong khi tại Kim Quan có khả năng đạt báo động III.

Các khu vực Sơn Tây, Phúc Thọ, Đoài Phương, Thạch Thất, Hạ Bằng và Tây Phương được cảnh báo nguy cơ ngập lụt.

Trên sông Đáy, lúc 15h ngày 16/9, mực nước đạt 6,04m, cao hơn báo động I 0,54m. Đợt lũ trên sông Đáy có khả năng đạt đỉnh trên báo động II; tại trạm Ba Thá, mực nước cao nhất trong thời hạn dự báo có thể đạt khoảng 6,85m.

Trong khi đó, mực nước hạ lưu sông Hồng và sông Đuống cũng có xu hướng tăng trong hai ngày tới. Trước diễn biến lũ trên nhiều tuyến sông, các địa phương cần tiếp tục theo dõi sát mực nước, duy trì lực lượng trực, kiểm tra các vị trí xung yếu và chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân, tài sản và công trình phòng, chống lũ.