Lũ quét tại Malaysia khiến 8 người mất tích

Ảnh chụp từ video người dân Malaysia đăng tải trên mạng xã hội X.

Theo Sở Cứu hỏa và Cứu nạn bang Selangor, tính đến sáng sớm 10/11, lực lượng cứu hộ đã đưa được 19 người mắc kẹt đến nơi an toàn. Công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được triển khai để tìm 8 người bị dòng nước cuốn trôi.

Vụ việc ảnh hưởng đến một số địa điểm, trong đó có Sungai Pertak, Lata Jerlus, Kem Luit và Gunung Rajah.

Cảnh sát vẫn đang xác minh các thông tin liên quan vụ việc, trong khi công tác tìm kiếm và cứu nạn tiếp tục được tiến hành.