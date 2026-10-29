Lũ quét sạt lở đất ở Quảng Trị, Huế: 3 điều cần lưu ý

Mưa lớn, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 100mm

Theo thông tin cảnh báo ngày 29/10, trong 12 giờ, từ 23h ngày 28/10 đến 11h ngày 29/10, khu vực tỉnh Quảng Trị và TP. Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tại Quảng Trị, lượng mưa đo được ở Nam Thạch Hãn là 83,6mm, Triệu Ái 78,8mm. Tại TP. Huế, một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như hồ Hòa Mỹ 219,8mm, Cổ Bi 168mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc Quảng Trị và TP. Huế đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại các sườn dốc.

Dự báo trong 6 giờ tiếp theo kể từ thời điểm phát tin, khu vực Quảng Trị và TP. Huế tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Cảnh báo lũ phục vụ quy trình vận hành liên hồ chứa Sông Hương.

Lũ quét sạt lở đất: Những khu vực nào cần đề phòng?

Tại Quảng Trị, các địa bàn được cảnh báo gồm Ái Tử, Ba Lòng, Đakrông, Hải Lăng, La Lay, phường Quảng Trị, Tà Rụt và Triệu Phong.

Tại TP. Huế, các khu vực cần lưu ý gồm phường Kim Trà, phường Phong Điền, phường Phong Thái, Chân Mây - Lăng Cô, Lộc An, phường Hương Trà, phường Kim Long, phường Phú Bài, Phú Lộc, Bình Điền, Hưng Lộc, phường Hương An và Vinh Lộc.

Lũ quét, sạt lở đất có thể đe dọa tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại, phá hủy công trình dân sinh và gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Cơ quan chức năng khuyến nghị chính quyền địa phương rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, vị trí xung yếu để chủ động triển khai biện pháp phòng tránh, ứng phó; đồng thời theo dõi sát diễn biến mưa lũ để kịp thời cảnh báo người dân tại khu vực có nguy cơ cao.

Sông Hương vượt báo động 1, Huế đề phòng ngập lụt

Cùng với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, tình hình mực nước trên các sông tại TP. Huế cũng cần được theo dõi chặt chẽ.

Số liệu lúc 7h ngày 29/10 cho thấy, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long đạt 1,18m, cao hơn báo động 1 là 0,18m. Trên sông Bồ, mực nước tại trạm Phú Ốc đạt 1,41m, thấp hơn báo động 1 là 0,09m và đang lên.

Dự báo trong ngày 29 và ngày 30/10, đỉnh lũ trên các sông ở TP. Huế dao động trên mức báo động 1. Nguy cơ ngập lụt tại thành phố tiếp tục được cảnh báo, cùng với nguy cơ lũ quét trên sông, suối và sạt lở đất tại các sườn dốc.

Trước diễn biến mưa lũ, người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi thông tin cảnh báo, hạn chế đi qua ngầm tràn, suối nhỏ và những tuyến đường có nguy cơ ngập sâu hoặc sạt lở. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như nước suối dâng nhanh, dòng chảy mạnh, đất đá nứt hoặc sạt xuống, cần nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương.