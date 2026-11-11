Lũ quét, sạt lở đất: Miền Trung có nơi mưa hơn 500mm

Miền Trung có nơi mưa hơn 500mm, nguy cơ lũ quét tăng cao

Theo cơ quan khí tượng, trong 24 giờ qua, từ 15h ngày 10/11 đến 15h ngày 11/11, khu vực từ TP. Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Nhiều điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Trà Thanh (Quảng Ngãi) 510,8mm, Trà Leng (TP. Đà Nẵng) 472mm, đỉnh Bạch Mã (TP. Huế) 334mm, Canh Liên (Gia Lai) 336,5mm, Xuân Lãnh (Đắk Lắk) 228,7mm và Khánh Hiệp (Khánh Hòa) 181,3mm.

Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa. Đây là điều kiện làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại sườn dốc.

Trong 6 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy phổ biến tại TP. Huế từ 5-10mm, có nơi trên 20mm; TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa từ 20-30mm, có nơi trên 60mm; Gia Lai và Đắk Lắk từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường thuộc các địa phương trên. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1; riêng Quảng Ngãi ở cấp 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương từ TP. Huế đến Khánh Hòa sau đợt mưa lớn.

Lũ sông Trà Khúc đạt đỉnh, nhiều sông vẫn ở mức báo động

Cùng với cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, diễn biến lũ trên các sông khu vực miền Trung cũng được theo dõi chặt chẽ.

Trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), lũ đã đạt đỉnh 6,30m vào lúc 11h ngày 11/11 tại trạm Trà Khúc, thấp hơn báo động 3 là 0,2m, sau đó đang xuống. Đến 13h cùng ngày, mực nước tại trạm này còn 6,08m, thấp hơn báo động 3 là 0,42m.

Tại TP. Huế, lũ trên sông Bồ và sông Hương dao động ở mức báo động 1-2. Trên sông Kôn, mực nước tại trạm Thạnh Hòa đạt 6,30m, cao hơn báo động 1 là 0,3m; sông Kỳ Lộ tại trạm Hà Bằng đạt 7,91m, cao hơn báo động 1 là 0,41m.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở dưới báo động 1. Lũ trên các sông ở TP. Huế còn dao động trên báo động 1, sau đó xuống. Từ ngày 11 đến 12/11, lũ hạ lưu sông Kôn và sông Kỳ Lộ dao động dưới báo động 2; các sông khác ở TP. Đà Nẵng, phía Đông Gia Lai, Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa dao động quanh mức báo động 1.

Cảnh báo ngập lụt, sạt lở tại vùng trũng thấp và sườn dốc

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông; đồng thời nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc khu vực từ TP. Huế đến Khánh Hòa.

Đối với lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, lũ trong ngày 11/11 đến 12/11 được dự báo dao động quanh mức báo động 1. Tuy nhiên, nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất tại các xã, phường thuộc TP. Đà Nẵng vẫn được cảnh báo.

Tại lưu vực sông Kôn, lũ hạ lưu được dự báo dao động dưới báo động 2 đến ngày 12/11, nhưng nguy cơ ngập tại vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở các sườn dốc thuộc Gia Lai vẫn hiện hữu.

Lũ quét, sạt lở đất có thể đe dọa tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, phá hủy công trình dân sinh và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội. Cơ quan chức năng địa phương được khuyến nghị rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, vị trí xung yếu để chủ động phương án phòng tránh, ứng phó.

Người dân tại khu vực ven sông, suối và dưới chân các sườn dốc cần theo dõi cảnh báo của cơ quan chức năng, chủ động phòng tránh khi có dấu hiệu nước dâng nhanh, dòng chảy bất thường hoặc đất đá sạt xuống.