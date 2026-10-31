Lũ quét nghiêm trọng tại Syria, ít nhất 7 người thiệt mạng

Đợt thiên tai nghiêm trọng này bắt đầu bùng phát từ chiều 27/10 theo giờ địa phương và nhanh chóng lan rộng sang các tỉnh Raqqa, Deir ez-Zor, Hasakah cùng một số khu vực thuộc tỉnh Aleppo, gây hư hại nghiêm trọng hạ tầng giao thông, làm sập cầu cống và buộc hàng trăm gia đình phải sơ tán khỏi các trại tị nạn.

Theo thông tin từ Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp và Thiên tai Syria, trong số các nạn nhân tử vong có 5 trẻ em bị đuối nước tại vùng nông thôn thuộc tỉnh Raqqa và Deir ez-Zor. Tính đến 30/10, các lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm 4 người mất tích tại các vùng bị ngập sâu.

Các cơ quan chức năng Syria tập trung bơm nước khỏi khoảng 250 nhà dân, trường học và bệnh viện để sớm ổn định cuộc sống người dân. Ảnh: SANA

Lực lượng chức năng Syria đã giải cứu thành công 60 người bị mắc kẹt trong nước lũ, đồng thời tiến hành sơ tán an toàn hơn 350 học sinh từ hai trường học. Ngoài ra, khoảng 375 gia đình tại các trại tị nạn Sahlat al-Banat, al-Younaniya và al-Maqas thuộc tỉnh Raqqa đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi nước lũ tràn vào làm sập nhiều lều bạt.

Lũ quét và mưa lớn kèm gió mạnh cũng tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng trong khu vực. Ít nhất 7 cống thoát nước và cầu al-Salmani tại thành phố Tabqa bị sập, làm đứt đoạn hoàn toàn tuyến đường nối giữa Raqqa và Aleppo. Sự cố hỏng cáp quang tại Deir ez-Zor cũng khiến hệ thống thông tin liên lạc bị gián đoạn.

Theo các cơ quan thuộc Liên hợp quốc, đợt lũ quét lần này giáng thêm một đòn nặng nề vào khu vực vốn đã chịu nhiều tổn thương sau nhiều năm chiến sự. Các cơ quan khí tượng cảnh báo tình hình thời tiết phức tạp với mưa lớn, giông lốc và mưa đá có thể tiếp tục kéo dài cho đến ngày 31/10.

Các cơ quan chức năng Syria hiện đang ưu tiên hàng đầu cho các hoạt động cứu nạn đảm bảo tính mạng con người, đồng thời tập trung bơm nước khỏi khoảng 250 nhà dân, trường học và bệnh viện để sớm ổn định cuộc sống cho người dân vùng lũ.