Lũ quét làm ngập 25 nhà dân ở Lâm Đồng, một xã huy động 100% lực lượng ứng phó

Sáng 21/9, ông Trần Quang Trừng - Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Mưa lớn trong đêm 20 và sáng cùng ngày khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, gây lũ quét và ngập cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn.

Theo ghi nhận ban đầu, khoảng 25 căn nhà cùng một số công trình phụ của người dân bị ngập. Một số diện tích cây trồng, ao cá và tài sản cũng bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại ban đầu ước khoảng 1 tỷ đồng.

Theo số liệu quan trắc, từ 19h ngày 20/9 đến 3h ngày 21/9, lượng mưa tại trạm Phước Cát 2 - khu vực Cát Tiên đạt 195,4mm. Mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, ngập úng tại khu vực.

Địa bàn xã Cát Tiên 3 nằm ở khu vực hạ lưu các nhánh suối lớn như Đạ Bo, Đạ Sị. Khi mưa lớn ở thượng nguồn, nước đổ về nhanh, dễ gây lũ quét và ngập cục bộ tại một số khu vực.

Trong chiều 20/9, lực lượng chức năng đã tiến hành di chuyển tài sản và người dân có nguy cơ cao bị ngập lụt đến nơi an toàn

Ngay trong đêm 20/9, xã Cát Tiên 3 huy động 100% lực lượng trực, theo dõi sát diễn biến mưa lũ và chủ động cảnh báo người dân tại các khu vực có nguy cơ cao.

Theo UBND xã Cát Tiên 3, địa phương tiếp tục duy trì lực lượng trực, cập nhật diễn biến thời tiết﻿, thủy văn, kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao và chủ động cảnh báo người dân

Đến sáng 21/9, người dân trở về nhà, bắt tay khắc phục hậu quả. Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra các khu vực bị ảnh hưởng, trong đó xử lý một vị trí giao thông bị sạt lở nhẹ.

Trong khi đó, dự báo từ chiều 21 đến hết ngày 24/9, Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 120-250mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400mm/đợt. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.