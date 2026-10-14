Lũ quét cuốn trôi hơn 200 ngôi nhà tại Nepal

(Ảnh chụp màn hình)

Mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng tại Nepal, khi một trận lũ quét mới xảy ra ở miền Trung nước này, cuốn trôi nhiều nhà cửa và phá hủy cơ sở hạ tầng. Lũ quét đã cuốn trôi hơn 200 ngôi nhà và 5 cây cầu tại quận Gorkha, buộc nhiều người dân phải sơ tán.

Hiện lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 5 người mất tích, trong khi 95 người, gồm 9 người nước ngoài, đã được cứu thoát. Dữ liệu sơ bộ cho thấy một vụ sạt lở đất đã chặn dòng sông Budhi Gandaki, sau đó đập vỡ, khiến nước lũ tràn xuống hạ lưu.

Theo cơ quan quản lý thảm họa quốc gia, lũ lụt cũng đã ảnh hưởng đến các nhà máy thủy điện.

Trận lũ mới xảy ra trong bối cảnh Nepal vẫn đang phục hồi sau thảm họa lũ quét ngày 26/8 khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và hơn 5.000 người mất tích.

vtv.vn Xem link nguồn