Lũ lụt và lở đất khiến ít nhất 56 người thiệt mạng ở Ấn Độ

Ngày 27/9, cơ quan quản lý thảm họa bang Uttar Pradesh ở miền Bắc Ấn Độ xác nhận các đợt mưa lớn kéo dài trong suốt ba ngày qua đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất, cướp đi sinh mạng của ít nhất 56 người.

Một vùng áp thấp hình thành từ Vịnh Bengal đã di chuyển sâu vào đất liền, gây mưa dồn dập trên diện rộng và làm hư hại hơn 1.000 ngôi nhà. Thông cáo từ Văn phòng Cao ủy Cứu trợ bang Uttar Pradesh cho biết thương vong gia tăng mạnh trong đợt mưa lớn bất thường đang bao trùm phần lớn diện tích bang.

Chỉ riêng trong ngày 25 và 26/9, lượng mưa trút xuống bang Uttar Pradesh được ghi nhận là 66,5 mm, nhiều hơn gần 9 lần so với lượng mưa trung bình theo mùa là 7,6 mm.

Theo cơ quan chức năng có 30 trạm giám sát sông ngòi ở 7 bang của Ấn Độ đang trong tình trạng nghiêm trọng, ghi nhận mực nước đang ở giữa mức nguy hiểm và mức đỉnh trong các đợt lũ trước. Một số con sông chính như Ganga, Gandak, Kosi, Bagmati và Narmada đang có mực nước trên mức báo động.

Cục Khí tượng Ấn Độ cảnh báo những năm gần đây các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc dữ dội và sét đánh đang gia tăng cả về tần suất lẫn cường độ, xuất phát từ hiện tượng nhiệt độ toàn cầu ấm lên cùng những biến đổi bất thường của khí hậu.