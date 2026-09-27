Lũ lụt tàn phá Thái Lan, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Đường phố ở Thủ đô Bangkok, Thái Lan ngập nước khi mưa lớn trút xuống cả ngày 26/9.

Mưa lớn trút xuống Bangkok suốt đêm 25 và kéo dài sang cả ngày 26/9, gây ngập lụt các tuyến đường chính và khu dân cư trên khắp thủ đô, khi thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến nhiều khu vực rộng lớn của đất nước.

Hai trường hợp tử vong được báo cáo tại tỉnh Chanthaburi, miền Đông Thái Lan.

Một người khác cũng thiệt mạng ở Bangkok, theo báo Matichon của Thái Lan.

Các video từ Bangkok cho thấy, ô tô bị ngập nước đến tận nóc và người dân buộc phải lội qua những con phố ngập nước.

Ngày 26/9, chính phủ Thái Lan cho biết, Quân đội Hoàng gia đã triển khai nhân lực để cứu trợ lũ lụt, chuẩn bị các lều tạm và bếp ăn dã chiến di động để cung cấp bữa ăn.

Các đội y tế quân đội cũng được cử đến các khu vực bị ảnh hưởng, trong khi máy bay cứu hộ được đặt trong tình trạng sẵn sàng cho các khu vực khó tiếp cận của đất nước.

Trung tâm Cảnh báo Thảm họa Quốc gia Thái Lan cho biết, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất sẽ vẫn còn trong 24 giờ tới, do gió mùa Tây Nam mạnh lên mang theo mưa lớn.

Thảm họa này xảy ra chưa đầy một năm sau trận lũ lụt nghiêm trọng tàn phá miền Nam Thái Lan hồi tháng 11 năm ngoái, khiến ít nhất 170 người thiệt mạng, theo số liệu của chính phủ Thái Lan.

Trận lũ lụt này xảy ra đúng một tháng sau trận lũ quét chết người và sạt lở đất thảm khốc tàn phá Nepal, khiến ít nhất 1.451 người thiệt mạng.

Theo số liệu mới nhất từ ​​chính phủ Nepal, hơn 5.700 người vẫn còn mất tích.

Theo RT