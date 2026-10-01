Lũ lụt tại Bangkok khiến doanh thu nhà hàng sụt giảm 80%

Trong bài viết cho tờ Thansettakij, tác giả Sininat Phadungkan nhấn mạnh rằng dù nhiều quán ăn không bị ngập nước trực tiếp, nhưng việc khách hàng tiếp cận quán, nhân viên đi làm, giao nhận nguyên liệu và các dịch vụ vận chuyển của bên thứ ba đều đã bị đình trệ hoàn toàn.

Ông Sorathep Rojpotjanaruch - cố vấn danh dự của Hiệp hội Nhà nghỉ Thái Lan cảnh báo rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang đối mặt với áp lực tài chính nặng nề. Nguyên nhân là do các chi phí vận hành cố định—như lương nhân viên, tiền thuê mặt bằng và hóa đơn tiện ích vẫn không thay đổi bất chấp doanh số bán hàng sụt giảm đột ngột.

"Đợt lũ lụt lần này khác biệt so với các sự kiện trước đây vì nước đã tràn vào nhiều trung tâm thương mại nội đô Bangkok, bao gồm các khu vực Phetchaburi, Ramkhamhaeng, Asok, Sukhumvit và Lat Phrao. Ngay cả khi nhà hàng không bị ngập nước, thực khách cũng không thể di chuyển đến nơi" - ông Sorathep chỉ ra.

Để minh họa cho tác động đối với hoạt động kinh doanh, ông Sorathep cho biết chi nhánh Rama 6 của nhà hàng Steve Cafe & Cuisine (tại Soi Pradipat 2) đã bị hủy tới 8 đơn đặt bàn cho nhóm khách lớn chỉ trong một ngày cuối tuần.

Một nhà hàng ở Bangkok ngập nước - Ảnh: ANN

Mặc dù bản thân nhà hàng không bị ngập, nhưng phần lớn khách hàng lại sống tại các khu dân cư đang bị ngập lụt và không thể rời khỏi nhà.

Trong khi các cơ sở lớn có thể cầm cự qua một tuần kinh doanh ảm đạm, ông Sorathep cảnh báo rằng nếu tình trạng ngập lụt kéo dài đến hai tuần, các nhà hàng quy mô nhỏ sẽ rơi vào khủng hoảng thanh khoản nghiêm trọng.

Nếu sự gián đoạn kéo dài trọn một tháng, hậu quả có thể dẫn đến việc tạm đóng cửa kinh doanh, cho nhân viên nghỉ không lương và sa thải nhân sự trên toàn ngành.

Thời điểm xảy ra lũ lụt đặc biệt gây khó khăn cho các chủ doanh nghiệp vì nó trùng với hạn chót chi trả lương cuối tháng.

Để ứng phó, các chủ nhà hàng đang khẩn trương triển khai các biện pháp sinh tồn ngắn hạn, bao gồm cắt giảm mạnh việc đặt mua các nguyên liệu dễ hỏng để tránh lãng phí và điều chỉnh giờ hoạt động. Nhiều nhà hàng đã cắt giảm các ca làm việc vào sáng sớm, thay vào đó chọn mở cửa từ trưa và đóng cửa lúc 18 giờ do lượng khách đến ăn tại chỗ vào buổi tối sụt giảm nghiêm trọng.

Các kênh giao đồ ăn cũng không mang lại nhiều giải pháp khả quan. Mưa kéo dài và tình trạng ngập lụt trên các tuyến đường chính đã khiến các tài xế giao hàng không thể di chuyển, dẫn đến việc các đơn hàng trực tuyến bị tồn đọng tại quầy mà không thể giao đi.

Cuộc khủng hoảng càng trở nên trầm trọng hơn do sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng. Mưa lớn, triều cường và những khó khăn trong công tác thoát nước đã ảnh hưởng đến các chợ đầu mối nông sản cũng như các tuyến đường vận chuyển.

Khung cảnh ngập lụt ở quận Bang Kapi, Bangkok - Ảnh: Bangkok Post

Giá các loại rau củ thiết yếu trong bữa ăn gia đình — bao gồm cải rổ, dưa leo và đậu đũa — đã tăng gấp đôi tại các chợ đầu mối.

Ông Sorathep nhấn mạnh: "Các đơn vị kinh doanh cần đồng thời theo dõi tình hình hàng tồn kho, nhân sự và nguồn tiền dự trữ để đánh giá xem liệu họ có đủ khả năng gánh vác các chi phí cố định trong hai tuần hay một tháng nữa hay không".

Ông kêu gọi các cơ quan chính phủ cung cấp sớm dữ liệu khí tượng và thông tin quản lý nguồn nước để hỗ trợ doanh nghiệp chủ động ứng phó; đồng thời đề xuất các biện pháp hỗ trợ tài chính có trọng tâm và giám sát giá thực phẩm tại chợ đầu mối sau lũ lụt nhằm ngăn chặn tình trạng lạm phát kéo dài trong ngành dịch vụ ăn uống.