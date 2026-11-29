Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi di dời người dân vùng bị ngập sâu đến nơi an toàn. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ đêm 27/11 đến hết ngày 29/11, khu vực phía đông tỉnh có mưa lớn trên diện rộng. Địa bàn xã Canh Vinh từ đêm 27/11 đến chiều 28/11 liên tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, mực nước trên các sông, suối dâng cao và chảy xiết; phát sinh nhiều điểm sạt lở, ngập lụt gây chia cắt và mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Đến 16 giờ ngày 28/11, tỉnh Gia Lai di dời, sơ tán 127 hộ/410 nhân khẩu đến nơi an toàn; 319 nhà bị ngập (phường Quy Nhơn Nam có khoảng 250 hộ, phường Quy Nhơn Tây 40 hộ; phường Hoài Nhơn Bắc 29 hộ) do mưa cường suất lớn khoảng 63 mm/ giờ gây quá tải hệ thống thoát nước. Một số vị trí ta-luy, mố cầu, bờ suối, kênh mương bị sạt lở và ngập cục bộ, chia cắt giao thông tại một số khu vực dân cư, tuyến đường (trong đó có một số đoạn trên Quốc lộ 1A), ngầm tràn. Theo đồng chí Dương Hiệp Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Canh Vinh, một vị trí sạt lở nằm ở khu vực cầu Suối Bụt thuộc tuyến đường sắt bắc-nam. Tại điểm sạt lở có 6 thanh tà-vẹt (thanh đỡ đặt ngang dưới đường ray) bị trống chân, điểm sạt lở rộng 10m, khoảng cách từ đường ray đến mặt nước sâu hơn 2m.

Ngành đường sắt đã chuyển tải hành khách bằng ô-tô giữa ga Diêu Trì (Gia Lai) và ga Tuy Hòa (Đắk Lắk): Các đoàn tàu từ phía bắc vào sẽ dừng tại ga Diêu Trì, hành khách được bố trí ô-tô trung chuyển qua khu vực bị ảnh hưởng để tiếp tục hành trình bằng tàu hỏa tại ga Tuy Hòa. Chiều ngược lại, hành khách từ phía nam ra sẽ xuống tàu tại ga Tuy Hòa, đi ô-tô đến ga Diêu Trì để tiếp tục hành trình. Ngành đường sắt chuyển tải theo hai đợt: Đợt 1 gồm tàu SE8 và SE3, đợt 2 gồm tàu SE1 và SE6. Theo ông Phạm Văn Minh, Trưởng ga Diêu Trì, ngành đường sắt dự kiến bố trí 3 xe ô-tô loại 50 chỗ để phục vụ hành khách tàu SE3 và 7 xe ô-tô phục vụ hành khách tàu SE1. Số phương tiện được chuẩn bị căn cứ vào lượng khách thực tế.

Từ tối 27 đến sáng 28/11, ở phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lũ trên các sông lên nhanh, nhất là sông Vệ và Trà Câu trên mức báo động 3, gây ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương, chia cắt và sạt lở nhiều tuyến đường. Mưa lũ gây ngập 33 khu dân cư ở 27 xã, phường, ảnh hưởng 1.800 nhà dân. Xã Thiện Tín là nơi có số nhà dân bị ngập nhiều nhất với 1.115 nhà, trong đó, 213 nhà bị ngập sâu từ 0,7-1,5m. Mưa lũ làm ba trường học bị hư hỏng, 18 tuyến đường giao thông tại các xã: Ba Tơ, Sơn Hà, Ba Động, Đặng Thùy Trâm, Ba Vinh, Vạn Tường bị sạt lở, chia cắt giao thông.

Đáng lo ngại, tại xã Ba Động, cây cầu bắc qua tuyến kênh dẫn thủy điện Sông Liên 1 nguy cơ sụp đổ do bị sạt lở rất nặng tại mố cầu. Tại phường Trương Quang Trọng, xảy ra sạt lở đồi núi tại khu dân cư 577, khu vực núi Ngang và núi Sứa. Cùng với đó, lũ lớn làm gia tăng mức độ sạt lở bờ sông Vệ (đoạn qua hai xã Thiện Tín, Đình Cương), bờ sông Trà Khúc (đoạn qua hai xã Sơn Linh, Trà Giang) và bờ suối Nước Nia, thôn Nước Nia, xã Sơn Hà.

Các địa phương đã di dời, sơ tán 208 hộ dân tại khu vực vùng trũng, thấp bị ngập lụt và có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đến nơi an toàn; cắt cử lực lượng chốt chặn, cảnh báo không cho người và phương tiện qua lại tại các điểm giao thông bị ngập sâu, sạt lở. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát các điểm có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để chủ động triển khai phương án ứng phó. Khoảng 23 giờ ngày 27/11, tại Km9+400 Quốc lộ 15D (tỉnh Quảng Trị) xảy ra sạt lở ta-luy dương. Khoảng 1.700m³ đất đá từ trên núi đổ xuống, vùi lấp mặt đường. Phương tiện không thể lưu thông đi cửa khẩu quốc tế La Lay.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, đơn vị quản lý đường bộ phối hợp lực lượng công an, biên phòng tổ chức rào chắn, huy động nhân lực, phương tiện và máy móc đến hiện trường khắc phục. Tuy nhiên, khi đang san gạt đất đá, lực lượng thi công phát hiện một quả bom còn sót lại sau chiến tranh tại khu vực sạt lở. Quả bom có đường kính khoảng 0,2m, dài khoảng 1,5m; bị gỉ sét và nằm lộ thiên trên lớp đất đá sạt lở. Công tác khắc phục sạt lở trên tuyến Quốc lộ 15D phải tạm dừng. Toàn bộ khu vực sạt lở đã được rào chắn, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.