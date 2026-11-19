Ngập lụt do mưa lớn tại thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 26/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Nằm giữa thủ đô Bangkok và Hành lang Kinh tế phía Đông (EEC), Prachinburi vốn là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp, nổi tiếng với các loại nông sản như lúa gạo, mía, sắn, cây ăn quả, cùng hoạt động chăn nuôi gia súc và nuôi trồng thủy sản, nhưng từ lâu đã trở thành điểm nóng về ô nhiễm. Khi nước lũ tràn qua, nhiều cánh đồng lúa và kênh rạch bị bao phủ bởi váng dầu loang lổ, bốc mùi hóa chất nồng nặc. Kết quả xét nghiệm mẫu nước gần một bãi chôn lấp vào tháng 10 cho thấy nồng độ hydrocarbon dầu mỏ và nhôm độc hại vượt ngưỡng bất thường. Theo các nhà nghiên cứu và hoạt động môi trường, Prachinburi đã bị biến thành "bãi rác" của khu công nghiệp phía Đông với hơn 60 điểm nghi đổ trộm phế liệu điện tử và hóa chất.

Hậu quả của cuộc khủng hoảng đang đè nặng lên đời sống người dân địa phương. Tình trạng ô nhiễm đã gây ra những lo ngại tức thời về sức khỏe; các chuyên gia cảnh báo rằng các hóa chất này có thể gây kích ứng da hoặc khó thở. Anh Adisorn Lakonburee, một người cha có 4 con, từng thường xuyên đánh cá về làm món ăn cho gia đình, đã ngừng việc ăn cá tại đây, thậm chí không dám sử dụng nước máy vì lo ngại về sự an toàn. Tại nhiều khu vực, người dân phải dùng nước mưa để sinh hoạt. Nghiêm trọng hơn, nhiều diện tích lúa bị chết đen và thối rữa sau lũ, khiến nông dân lo ngại đất đai nhiễm độc không thể canh tác.

Trước phản ứng gay gắt của người dân, Bộ Công nghiệp Thái Lan đã tạm đóng cửa bãi chôn lấp của công ty Green Environment Technology cùng 2 cơ sở xử lý chất thải lân cận. Cơ quan này cũng mở cuộc thanh tra toàn quốc đối với 3.000 cơ sở tương tự và bước đầu phát hiện 300 đơn vị vi phạm quy định. Chính phủ Thái Lan cũng đã cam kết vào đầu tháng 11 sẽ mở rộng việc xét nghiệm trầm tích đáy sông để kiểm tra ô nhiễm kim loại nặng.

Theo Cục Công nghiệp Thái Lan, mỗi năm nước này phát sinh khoảng 3 triệu tấn chất thải nguy hại; các loại rác thải khó tái chế như nước nhiễm dầu thường bị đổ trộm vì chi phí xử lý đắt đỏ.