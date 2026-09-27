Lũ lụt lịch sử trên diện rộng khiến thủ đô Thái Lan phải ban bố vùng thảm họa

Những con đường lớn ngập nặng khi những chiếc ô tô bị ngập một phần nằm la liệt trên các trục đường và người dân buộc phải lội qua dòng nước cao đến thắt lưng sau khi lượng mưa gần ⁠300 mm trút xuống chỉ trong vòng 48 giờ.

Thống đốc Bangkok - Chadchart Sittipunt cho biết cuộc khủng hoảng "gây nguy hiểm đến tính mạng người dân" và có thể gây thiệt hại cho tài sản công và tư, đồng thời cảnh báo tình hình nghiêm trọng nhất là ở gần các kênh đào.

Quân đội cho biết họ đang thiết lập các nơi trú ẩn và bếp dã chiến trong khi Chính quyền Thủ đô Bangkok chỉ định các trường học là nơi ở tạm thời và yêu cầu người dân tránh đi lại khi không cần thiết.

Hình ảnh phố phường Bangkok bị ngập - Ảnh: Reuters

Các siêu thị đông đúc người dân tích trữ hàng hóa. Sansuk Laowatcharakul, 19 tuổi chi sẻ với Reuters: “Tôi cũng lo lắng vì tôi chưa dự trữ thực phẩm trước đó và tôi chưa bao giờ phải đối mặt với tình huống này một mình trước đây vì bố mẹ tôi không ở bên tôi”.

Chính phủ hôm 26/9 đã đưa ra lời khuyên khẩn cấp cho những người sống gần kênh rạch ⁠để di chuyển tài sản lên vùng đất cao hơn.

Sân bay chính của thành phố - Suvarnabhumi vẫn hoạt động bình thường mặc dù cơ quan du lịch khuyến cáo du khách nên dành thêm từ hai đến ba giờ trong kế hoạch bay của họ.

Thái Lan đã trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ vào tháng 11 khi ít nhất 145 người thiệt mạng và hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại ở các tỉnh phía Nam.

Người dân chật vật di chuyển trong dòng lũ - Ảnh: Reuters