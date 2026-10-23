Lũ lượt xếp hàng chờ mua iPhone Duo trước 3 ngày

Apple Store Macao đã đông nghịt dù iPhone Duo chưa lên kệ. Ảnh: Lexus C.

Dù đến ngày 23/10 Apple mới chính thức mở bán iPhone Duo, hàng dài người đã xuất hiện trước cửa hàng Apple Galaxy Macao, Trung Quốc từ 3 ngày trước đó. Nhiều khách đứng sát nhau dọc lối đi trong trung tâm thương mại, chờ cơ hội mua sản phẩm ngay trong đợt đầu.

Ngày 21/10, tài khoản Lexus C. (@LChenlz) chia sẻ video ghi lại cảnh xếp hàng tại đây trên mạng xã hội X. Khu vực chờ mua máy kéo dài dọc hành lang trung tâm thương mại. Ban quản lý đặt hàng rào để phân luồng người mua.

Theo DotDotNews, hơn 100 người đã tập trung tại 2 cửa hàng Apple Store ở Macao, gồm Galaxy Macao và The Londoner. Một số khách bắt đầu xếp hàng từ ngày 20/10, tức 3 ngày trước khi sản phẩm chính thức lên kệ.

Nguyên nhân khiến nhiều người đến sớm là cách Apple phân phối iPhone Duo tại Macao (Trung Quốc). Khác với một số thị trường chỉ phục vụ khách đặt trước, Apple cho phép người mua đến trực tiếp cửa hàng để tìm mua máy trong ngày đầu mở bán chính thức.

Theo thông báo tại Apple Galaxy Macao, cửa hàng sẽ bắt đầu bán iPhone Duo từ 8h ngày 23/10.

Trên Xiaohongshu, một người dùng cho biết cửa hàng chỉ phát 250 số thứ tự. Những khách nhận số phải tiếp tục chờ đến ngày lên kệ. Người này cũng dự đoán mỗi khách có thể mua tối đa hai máy. Apple cũng xác nhận hãng chỉ dành một lượng iPhone Duo giới hạn cho khách mua trực tiếp trong ngày 23/10. Số lượng máy sẽ khác nhau tùy cửa hàng và thị trường.

Tại Macao, iPhone Duo có giá khởi điểm 17.999 pataca (2.229 USD). Dù giá bán cao, sản phẩm vẫn thu hút sự quan tâm của người dùng muốn trải nghiệm mẫu iPhone gập đầu tiên.

Các bài đăng về cảnh xếp hàng còn làm dấy lên nghi vấn một số người tham gia để mua đi bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận tỷ lệ người mua để sử dụng và người mua nhằm bán lại. Với lượng hàng ban đầu hạn chế, Macao trở thành một trong những địa điểm thu hút người mua muốn sở hữu iPhone Duo sớm, thay vì chờ đơn hàng trực tuyến giao đến sau nhiều tuần.