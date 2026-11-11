Lũ lên nhanh, đường ngập, chia cắt hàng trăm hộ dân ở Quảng Ngãi

Ngày 11/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ tối 9/11 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to. Hiện nay, lũ trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi đang lên nhanh.

Tại xã Phước Giang xảy ra mưa to đến rất to, khiến Trung tâm hành chính xã bị chia cắt, gần 500 nhà dân tại các thôn Kim Thành, Long Bàng, Đông Trúc Lâm và Bình Lâm bị ngập sâu từ 0,5m đến 1,5m.

Sáng 11/11, tại xã Phước Giang, tháp báo lũ Hành Dũng ngập sâu 1,39m; tháp báo lũ cầu Mương Máng ngập sâu 1,52m.

Hiện tại, nước sông Phước Giang đang lên nhanh, gây chia cắt trung tâm hành chính xã và các thôn Kim Thành (100 hộ, ngập trung bình từ 0,5m - 1,5m), Long Bàng (90 hộ, ngập trung từ từ 0,7m -1,2m), Đông Trúc Lâm (100 hộ, ngập trung bình từ 1m-1,3m), Bình Lâm (130 hộ, ngập trung bình từ 0,5m-1m), Sơn Hòa (40 hộ, ngập trung bình từ 1-1,4m).

Tại các khu vực nguy hiểm, chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo cấm người và xe cộ qua lại.

Trường Tiểu học Phước Giang ngập lênh láng.

Nhiều khu dân cư ngập nước, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.

Nhiều tuyến đường bị nước cuốn trôi, hư hỏng nặng mặt đường và taluy, tạo thành các ổ voi sâu, gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Các tuyến bị ảnh hưởng gồm: ĐH 51B (đoạn từ khu dân cư Thổ Dộc, thôn Kim Thành, xã Phước Giang đến thôn Phú Thọ, xã Trà Giang); tuyến Bến Lỡ (thôn Sơn Hòa) đi khu tái định cư An Định và tuyến từ cầu Hành Dũng - Hành Nhân đi thôn An Phước, với tổng chiều dài 9km.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, cấp ủy, chính quyền xã Phước Giang khẩn trương chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án ứng phó; hỗ trợ di dời người già, trẻ em và các hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; hướng dẫn người dân kê cao, di chuyển tài sản.

Tại xã Bình Chương, mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều khu vực trên địa bàn, ảnh hưởng khoảng 170 hộ với hơn 600 nhân khẩu. Chính quyền đã tổ chức sơ tán xen ghép, huy động lực lượng giúp người dân di chuyển đồ đạc, tài sản và trâu bò đến nơi cao ráo nhằm hạn chế thiệt hại.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc.

Ông Nguyễn Mại (trú thôn Ngọc Kì, xã Bình Chương) cho biết chiều 10/11, nước lũ tràn vào nhà, ngập đến đầu gối. May mắn, trước đó bộ đội đã hỗ trợ di dời tài sản nên gia đình không bị thiệt hại về đồ đạc. Gia đình cũng chuẩn bị sẵn thức ăn, nước uống để ứng phó với mưa lũ.