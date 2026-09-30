Lũ kết hợp triều cường gây ngập, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống người dân

Cần Thơ có hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc, nhiều khu vực thấp trũng nên khi lũ trên sông kết hợp với triều cường, nguy cơ ngập tại những vùng thấp càng rõ hơn.

Dự báo mực nước trên hệ thống sông, rạch ở Cần Thơ vẫn ở mức cao trong những ngày tới, chủ yếu do lũ thượng nguồn kết hợp triều cường.

Ngành chức năng cảnh báo triều cường tiếp tục làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông, vì vậy các vùng thấp ven sông, ngoài đê bao có nguy cơ ngập nặng kéo dài.

Khi nước sông tiếp tục lên cao, sự chủ động của chính quyền và người dân sẽ góp phần hạn chế thiệt hại về tài sản, bảo đảm an toàn cho cuộc sống dân sinh.

Dự báo mực nước có xu hướng giảm theo triều trong thời gian tới, nhưng tại những vùng trũng thấp, ven sông, khu vực ngoài đê bao vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngập, nhất là khi xuất hiện mưa lớn.

Việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản gặp nhiều khó khăn do ngập lũ.

Một số diện tích sản xuất nằm ngoài vùng đê bao bị ảnh hưởng khi mực nước tiếp tục dâng cao.

Một số diện tích sản xuất nằm ngoài vùng đê bao bị ảnh hưởng khi mực nước tiếp tục dâng cao.