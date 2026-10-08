Lũ gây thiệt hại 272.000 ha đất nông nghiệp ở Thái Lan

Ngập lụt ở Bangkok, Thái Lan, ngày 6-10-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan, diện tích bị ảnh hưởng gồm khoảng 208.000 ha lúa, 46.400 ha cây trồng trên đất và 19.200 ha cây ăn quả.

Sau khi nước rút, cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ nông dân hạt giống rau, cây giống, vật tư sản xuất và các chế phẩm sinh học, đồng thời chuẩn bị nguồn giống để sớm khôi phục canh tác.

Đáng chú ý, hơn 4.160 ha cây ăn quả tại miền Đông Thái Lan bị ảnh hưởng, trong đó các vườn sầu riêng ở tỉnh Rayong đang được ưu tiên đánh giá và phục hồi. Cục Khuyến nông phối hợp với Đại học Kasetsart đã cử các đội chuyên môn hỗ trợ cứu những cây còn khả năng sống, tập trung phục hồi hệ thống rễ và khả năng hô hấp của cây.

Theo cơ quan chức năng, nếu sầu riêng bị chết và phải trồng lại, người trồng có thể mất ít nhất 5 năm mới thu hoạch được. Vì vậy, việc cứu các cây còn khả năng phục hồi được xem là giải pháp quan trọng để hạn chế thiệt hại kinh tế.

Tình trạng ngập lụt tại một số khu vực miền Đông và miền Tây đang dần cải thiện. Nhà chức trách tiếp tục đẩy nhanh tiêu thoát nước, đồng thời chuẩn bị giống và vật tư để hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất.