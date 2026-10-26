Lữ đoàn Vận tải 659 (Quân khu 9): Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác hậu cần, kỹ thuật

Có nhiệm vụ bảo đảm vận chuyển cho LLVT Quân khu 9 thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác… để Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động 50 đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, Ban chỉ huy Lữ đoàn Vận tải 659 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản các cấp; gắn kết chặt chẽ với Phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động… từ đó tạo được khí thế thi đua sôi nổi.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó tư lệnh Quân khu 9 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nổi bật là, Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động 50 đã góp phần quan trọng giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ vận tải, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Đặc biệt, chuẩn bị và phục vụ tốt Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phúc tra điểm phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, hiệu quả” giai đoạn 2021-2026 và kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2026; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện quân nhân dự bị ngành y, ngành vận tải...

Đại tá Nhâm Văn Tám, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Vận tải 659, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9 trình bày báo cáo tại hội nghị.

Cùng với đó, công tác quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật; duy trì chế độ kiểm tra, phân cấp chất lượng, kiểm kê đúng hướng dẫn, quy định; duy trì, thực hiện tốt “Giờ kỹ thuật”, “Ngày kỹ thuật”, bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên và đột xuất giúp nâng cao hệ số kỹ thuật và kéo dài tuổi thọ của vũ khí trang bị kỹ thuật.

Đặc biệt, năm 2026 đơn vị bảo đảm an toàn giao thông tuyệt đối trong công tác vận tải đường bộ và đường thủy.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm hậu cần, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Để thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu, mục tiêu của Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động 50, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều đề nghị Lữ đoàn Vận tải 659 tiếp tục quán triệt sâu sắc văn bản của các cấp về nhiệm công tác hậu cần, kỹ thuật; phát huy hiệu quả kết quả đã đạt được; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình hình tiên tiến; tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành, nhất là trong quản lý, chỉ huy, điêu hành vận tải; nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật…