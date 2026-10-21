Lữ đoàn trưởng 'có duyên' với thành tích đơn vị

Sâu sát thao trường, tỉ mỉ trong từng khâu huấn luyện

Cuối tháng 2-1992, Nguyễn Tuấn Minh, tròn 19 tuổi, quê ở Ba Vì, TP Hà Nội, nhập ngũ vào Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1 (nay là Quân đoàn 12). Một năm sau, anh thi đỗ Trường Sĩ quan Pháo binh, bắt đầu hành trình gắn bó gần 30 năm với ngành Pháo binh. Trên cương vị người chỉ huy, anh luôn sâu sát thao trường, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện bộ đội làm chủ vũ khí, trang bị, chấp hành nghiêm kỷ luật và quy trình kỹ thuật.

Đại tá Nguyễn Tuấn Minh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 368 (thứ tư, từ trái sang) cùng các đại biểu tham quan mô hình huấn luyện, đơn vị làm điểm huấn luyện Hậu cần - Kỹ thuật của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (năm 2026).

Khi được hỏi về kinh nghiệm huấn luyện, Đại tá Nguyễn Tuấn Minh cho hay, trong một buổi kiểm tra huấn luyện, nhận thấy một số chiến sĩ còn lúng túng khi thao tác sử dụng pháo, anh không chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở chung mà trực tiếp yêu cầu cán bộ phụ trách rà soát nội dung huấn luyện, xác định rõ những khâu còn yếu để có biện pháp hướng dẫn, sửa sai phù hợp. Đồng thời anh yêu cầu đội ngũ cán bộ phải thực sự sâu sát, hướng dẫn bộ đội nắm chắc từng nội dung, kiên trì uốn nắn những động tác chưa đúng, không chạy theo thành tích hay tiến độ mà xem nhẹ chất lượng thực chất.

Lữ đoàn trưởng Nguyễn Tuấn Minh cho biết thêm: “Huấn luyện bộ đội Pháo binh không chỉ là rèn luyện kỹ năng sử dụng vũ khí, trang bị mà còn là quá trình xây dựng bản lĩnh, tinh thần hiệp đồng và ý thức chấp hành kỷ luật. Mỗi cán bộ phải thực sự gương mẫu, mỗi chiến sĩ phải nắm chắc nhiệm vụ của mình; từng nội dung, khoa mục huấn luyện đều phải được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn. Cùng với đó, người chỉ huy luôn sâu sát, tỉ mỉ, nói đi đôi với làm, sâu sát cơ sở, coi trọng chất lượng thực chất và đặt yêu cầu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “ mẫu mực, tiêu biểu” lên hàng đầu…”.

Truyền thụ kinh nghiệm, đam mê sáng kiến

Hằng năm, đơn vị tham gia nhiều cuộc diễn tập. Đặc thù của Pháo binh là vũ khí, khí tài cồng kềnh, trọng tải lớn, việc cơ động qua những cung đường đèo dốc, trơn trượt luôn đặt ra nhiều thử thách. Trải qua nhiều lần hành quân đường dài, vượt hàng trăm cây số trên địa hình đồi núi phức tạp, anh luôn sâu sát, trực tiếp có mặt tại những đoạn đường hiểm trở để chỉ huy, xử trí tình huống, bảo đảm cho đơn vị cơ động an toàn, đúng kế hoạch.

Đại tá Nguyễn Tuấn Minh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 368 kiểm tra công tác huấn luyện 3 tiếng nổ với chiến sĩ mới (năm 2026).

Đêm trú quân giữa rừng núi, anh không về lán chỉ huy nghỉ ngơi ngay mà đi đến từng khẩu đội, kiểm tra việc ngụy trang xe pháo, hầm hào công sự và hỏi thăm sức khỏe từng chiến sĩ trẻ lần đầu tham gia diễn tập xa. “Có những tình huống, người chỉ huy phải “cầm tay chỉ việc”, như việc truyền thụ cho bộ đội kinh nghiệm chèn bánh pháo trên dốc; cách giữ ấm khí tài trong thời tiết giá lạnh, sương muối, hay cách chia công việc để vừa giữ sức cho bộ đội trong suốt quá trình hành quân, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa đúng thời gian quy định…”, Đại tá Nguyễn Tuấn Minh chia sẻ kinh nghiệm huấn luyện.

Đại tá Nguyễn Tuấn Minh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 368 kiểm tra huấn luyện mắc tăng võng của Tiểu đoàn 1 (tháng 3-2026).

Trên cương vị người chỉ huy, Đại tá Nguyễn Tuấn Minh luôn chú trọng công tác tham mưu, đề xuất những giải pháp thiết thực, xuất phát từ yêu cầu thực tế trong huấn luyện và công tác kỹ thuật. Từ năm 2023 đến năm 2025, anh là chủ đề tài và đồng tác giả của 3 sáng kiến liên tiếp đạt giải B cấp Quân đoàn 12. Điển hình là sáng kiến “Dụng cụ cuộn vòi chữa cháy” (năm 2023); “Dụng cụ tháo vỏ đạn BM-21” (năm 2024) và sáng kiến “Dụng cụ định hướng khi lắp pitton kích bệ tỳ pháo 152mm (năm 2025).

Đại tá Nguyễn Tuấn Minh.

Điều đáng ghi nhận là hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Đại tá Nguyễn Tuấn Minh không chỉ thể hiện ở kết quả đạt được mà còn ở tinh thần sâu sát cơ sở, coi trọng tính thiết thực và khả năng ứng dụng của mỗi sáng kiến. Với vai trò người đứng đầu đơn vị, anh là tấm gương góp phần lan tỏa tinh thần tự học, chủ động tìm tòi, phát huy trí tuệ và sức sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ; khuyến khích mỗi người tích cực phát hiện những bất cập trong công tác để đề xuất giải pháp khắc phục phù hợp…

Những dấu ấn trong phong trào thi đua

Trên cương vị chỉ huy các cấp, từ Đại đội trưởng Đại đội 14, Trung đoàn 102 rồi Trung đoàn trưởng Trung đoàn 58 (Sư đoàn 308), Nguyễn Tuấn Minh cùng với tập thể đơn vị đều đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và anh nhiều năm liền giành danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đặc biệt từ tháng 11-2021 đến nay, Lữ đoàn trưởng Nguyễn Tuấn Minh đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng. Trong 3 năm liên tiếp (2023, 2024, 2025) anh đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2025, anh được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen. Cùng với đó, Lữ đoàn 368 được cấp trên tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng (năm 2023); đơn vị xếp thứ nhất khối thi đua và được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng (năm 2024 và năm 2025).

Đại tá Nguyễn Tuấn Minh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 368 (đứng thứ ba, từ phải sang) chỉ huy bộ đội xuyên đêm gia cố đê Tam Điệp, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa (7-2025).

Từ thao trường huấn luyện, các đợt hành quân, diễn tập đến công tác chăm lo đời sống bộ đội, Đại tá Nguyễn Tuấn Minh luôn đề cao trách nhiệm nêu gương của người cán bộ chủ trì. Anh luôn chú trọng bồi dưỡng phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trẻ mới ra trường. Không chỉ sâu sát trong chỉ huy, quản lý, bồi dưỡng cán bộ mà anh còn luôn quan tâm đến hậu phương, gia đình cán bộ, chiến sĩ, kịp thời chia sẻ, động viên và hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Sự nghiêm túc trong công tác, gần gũi trong cuộc sống góp phần xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, có quyết tâm cao.

Cùng với yêu cầu cao trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đại tá Nguyễn Tuấn Minh luôn quan tâm xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ với chiến sĩ. Đồng chí thường xuyên tham gia đối thoại dân chủ ở cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bộ đội, chủ động nắm bắt hoàn cảnh gia đình và những khó khăn nảy sinh trong quá trình công tác. Theo đó, anh khởi xướng, triển khai các mô hình như: “Góc tâm tình pháo thủ”; “Nhóm Zalo kết nối gia đình và đơn vị”, đã góp phần tăng cường trao đổi thông tin, gắn kết giữa đơn vị với hậu phương, kịp thời động viên, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ. Đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, đồng chí luôn quan tâm, đề xuất biện pháp giúp đỡ phù hợp.

Đại tá Nguyễn Tuấn Minh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 368 trao quà tặng con em sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 (7-2026).

Những thành tích xuất sắc của Lữ đoàn 368 là kết quả phấn đấu, rèn luyện bền bỉ, liên tục không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, trong đó có điển hình tiên tiến Lữ đoàn trưởng Nguyễn Tuấn Minh. Anh thực sự là tấm gương sáng “nói đi đôi với làm” cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập, làm theo.