Lữ đoàn Thông tin 29 (Quân khu 9): Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi Thư khen tặng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ đã và đang công tác tại Lữ đoàn Thông tin 29.

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thường xuyên, trực tiếp của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9 và Binh chủng Thông tin liên lạc, sự đùm bọc, chở che của nhân dân các địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, Lữ đoàn Thông tin 29 đã khẳng định được vị trí, vai trò - là “huyết mạch thông tin”, là bộ phận không thể tách rời trong sức mạnh chiến đấu tổng hợp của LLVT Quân khu.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Quân kỳ Quyết thắng.

Trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần quyết tâm của những người lính thông tin liên lạc càng được khẳng định và tỏa sáng trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và thực hiện nghĩa vụ quốc tế vẻ vang tại chiến trường Campuchia.

Trong xây dựng và phát triển, Lữ đoàn Thông tin 29 luôn là một trong các đơn vị tiêu biểu của LLVT Quân khu, có sự phát triển toàn diện và tiến bộ không ngừng. Tích cực chủ động khắc phục khó khăn trong điều kiện đóng quân phân tán, nhỏ lẻ, tiến thẳng vào hiện đại hóa làm chủ trang bị, công nghệ thông tin; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống… Nhiều năm liền là đơn vị tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng, Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Dũng cảm, sáng tạo; tự lực, tự cường; thông tin thông suốt”.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Đại tá Cao Phú Hải, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Thông tin 29, Quân khu 9 đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Chúc mừng thành tích xuất sắc, sự trưởng thành của Lữ đoàn Thông tin 29, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 đề nghị cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các đột phá đã được xác định trong Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội; Đại hội Đảng bộ Quân khu và đại hội Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương; luôn luôn sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn trong mọi điều kiện, mọi tình huống.

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, rèn luyện nâng cao bản lĩnh, thể chất và trình độ kỹ thuật, chiến thuật. Làm chủ phương tiện, trang bị thông tin liên lạc tiên tiến, hiện đại; bảo đảm tuyệt đối an toàn trong các hoạt động...

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Cùng với đó, cần làm tốt công tác dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trên các địa bàn đóng quân. Thực hiện tốt công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội theo khả năng của đơn vị. Luôn chủ động, sẵn sàng tham gia giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Giữ gìn và lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Hồ Văn Thái đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Lữ đoàn Thông tin 29.