Lữ đoàn Thông tin 205 - Giữ vững mạch nối thông tin

Chiều 22-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, siêu bão Champi đang giảm cấp và không di chuyển vào Biển Đông. Tuy nhiên, hoàn lưu phía Tây của siêu bão có thể gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông trong một đến hai ngày tới.