Lữ đoàn Thông tin 205 - Giữ vững mạch nối thông tin
Lữ đoàn Thông tin 205, Binh chủng Thông tin liên lạc thực hiện nhiệm vụ quân bưu, bảo đảm hội nghị truyền hình trực tuyến và thông tin phục vụ sẵn sàng chiến đấu. Với phương châm “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”, cán bộ, chiến sĩ tích cực nâng cao trình độ, làm chủ trang bị, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng xử trí tình huống, góp phần bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong toàn quân.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/lu-doan-thong-tin-205-giu-vung-mach-noi-thong-tin-64737