Dự buổi kiểm tra có các đồng chí: Đại tá Đỗ Trọng Huấn, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Thông tin liên lạc; Đại tá Lê Sỹ Tưởng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 132; đại diện một số cơ quan Binh chủng Thông tin liên lạc; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Lữ đoàn Thông tin 132.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, khảo sát thực hiện Thông tư số 42/2016/TT-BQP ngày 30-3-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quy định công tác PBGDPL trong Bộ Quốc phòng. Trọng tâm là việc quán triệt, tổ chức thi hành Thông tư số 42/2016/TT-BQP; hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL; triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam, Ngày Pháp luật trong Quân đội; hoạt động tủ sách pháp luật; các nội dung, hình thức PBGDPL; nhận thức về pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 132…

Qua kiểm tra, đoàn công tác sơ bộ nhận xét, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PBGDPL của Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 132. Nổi bật là Lữ đoàn đã cụ thể hóa các nội dung pháp luật, vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp PBGDPL đến 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phù hợp với điều kiện thực tiễn đóng quân phân tán, nhiều bộ phận nhỏ lẻ của đơn vị.

Lữ đoàn cũng đã tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Ngày Pháp luật trong Quân đội bằng hình thức sân khấu hóa, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn tham gia. Cùng với đó, Lữ đoàn đã triển khai 11 tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đại đội, tiểu đoàn độc lập; 15 kệ sách pháp luật tại các trạm lẻ; phối hợp với Viện kiểm sát Quân sự khu vực 52 (Quân khu 5) tổ chức các hội nghị PBGDPL, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác PBGDPL; triển khai một số mô hình, cách làm sáng tạo…

Đoàn kiểm tra khảo sát, kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 132.

Đoàn kiểm tra khảo sát, kiểm tra sổ sách, văn bản tại Phòng chính trị, Lữ đoàn Thông tin 132.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Lê Trọng Xuân, Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng, Thư ký hội đồng đề nghị Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 132 tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến trao đổi của thành viên đoàn kiểm tra Hội đồng phối hợp PBGDPL Bộ Quốc phòng.

Đại tá Lê Trọng Xuân đề nghị thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 132 và cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức và phát huy tốt vai trò của các tổ chức, lực lượng trong đơn vị để triển khai toàn diện, hiệu quả công tác PBGDPL; phát huy thế mạnh của đơn vị thông tin đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác PBGDPL...