Lữ đoàn Tàu ngầm 189 chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên

Chủ động tạo nguồn từ sớm

Những năm qua, công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của đơn vị tàu ngầm, thời gian phục vụ tại ngũ tại đơn vị ngắn, quân nhân thường xuyên thay đổi vị trí công tác, phân tán thực hiện nhiệm vụ nên công tác phát triển Đảng trong HSQ, BS còn gặp không ít khó khăn. Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải có cách làm chủ động, khoa học, chặt chẽ, tận dụng tốt nguồn phát triển, đồng thời bảo đảm chất lượng, không chạy theo số lượng.

Giáo dục truyền thống cho hạ sĩ quan, binh sĩ tại Lữ đoàn Tàu ngầm 189.

Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; chỉ đạo của Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân về việc phát triển đảng viên là HSQ, BS, Đảng ủy Lữ đoàn xác định khâu quan trọng hàng đầu là chủ động tạo nguồn từ sớm, ngay từ khi chiến sĩ mới về đơn vị.

Lữ đoàn chủ động liên hệ, phối hợp với cấp ủy, chỉ huy đơn vị nơi huấn luyện chiến sĩ mới để rà soát, nắm chắc chất lượng chính trị, kết quả huấn luyện, rèn luyện, động cơ phấn đấu, lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu. Khi tiếp nhận HSQ, BS, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị gặp gỡ, nắm tâm tư, nguyện vọng, chất lượng chính trị và quá trình phấn đấu của từng chiến sĩ; kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực để đưa vào nguồn phát triển Đảng. Những quần chúng được lựa chọn đều được giao nhiệm vụ cụ thể, để rèn luyện, thử thách và khẳng định bản thân.

Theo Thượng tá Trần Văn Côn, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Tàu ngầm 189, quá trình lựa chọn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú được thực hiện thận trọng, chú trọng phẩm chất, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và kết quả hoàn thành nhiệm vụ, coi trọng chất lượng thực chất.

Hạ sĩ quan, binh sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm 189.

Cùng với tạo nguồn, các chi bộ chú trọng bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng, giúp quần chúng nhận thức sâu sắc về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đảng viên, từ đó xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn. Các tổ chức đoàn phát huy vai trò trong tổ chức phong trào hành động cách mạng, hoạt động giáo dục, rèn luyện đoàn viên, tạo môi trường để HSQ, BS thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm và ý chí vươn lên. Đặc biệt, các chi bộ phân công đảng viên trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả phấn đấu thông qua từng nhiệm vụ cụ thể. Cách làm này giúp cấp ủy, chi bộ nắm chắc quá trình trưởng thành của từng quần chúng, kịp thời định hướng, động viên và giúp đỡ những đồng chí có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng.

Bồi dưỡng, thử thách trong thực tiễn

Một trong những yêu cầu được Đảng bộ Lữ đoàn đặc biệt coi trọng là bảo đảm chặt chẽ nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục kết nạp Đảng. Các cấp ủy, chi bộ kiên quyết khắc phục biểu hiện chủ quan, đơn giản, làm tắt hoặc bỏ sót các bước; coi trọng chất lượng chính trị, phẩm chất đạo đức và sự trưởng thành thực chất của quần chúng hơn số lượng kết nạp.

Mới đây, Chi bộ Phòng Chính trị, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Dương Quốc Cường, chiến sĩ của đơn vị. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Sau lễ kết nạp, chi bộ giao nhiệm vụ cụ thể, đồng thời tiếp tục phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ đồng chí Dương Quốc Cường phấn đấu trở thành đảng viên chính thức sau thời gian dự bị.

Thượng tá Trần Văn Côn, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Tàu ngầm 189 trao quyết định và tặng hoa đảng viên mới kết nạp.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Phòng Chính trị.

Là người được phân công kèm cặp đảng viên mới Dương Quốc Cường, Thiếu tá Lê Văn Hải, Trưởng ban Tuyên huấn Lữ đoàn Tàu ngầm 189 chia sẻ, việc bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng và đảng viên mới phải gắn với nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra kết quả phấn đấu. Qua từng nhiệm vụ, người được phân công giúp đỡ nắm bắt quá trình rèn luyện, kịp thời động viên, định hướng để đảng viên mới tiếp tục tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

Từ cách làm đó, việc phát triển Đảng trong lực lượng HSQ, BS tại Lữ đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện rõ qua sự trưởng thành của mỗi quân nhân sau quá trình bồi dưỡng, rèn luyện. Lực lượng đảng viên trẻ này vừa trực tiếp củng cố tổ chức đảng, nâng cao sức mạnh chiến đấu của đơn vị, vừa là hạt nhân vận động gia đình và nhân dân chấp hành tốt đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước sau khi xuất ngũ. Qua đó, tạo nguồn cán bộ kế cận có bản lĩnh và kinh nghiệm thực tiễn, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương.