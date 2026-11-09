Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 (Quân khu 9) tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Tham gia hội thi có 75 diễn viên là cán bộ, chiến sĩ, thuộc 5 đội thi đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Lữ đoàn. Tranh tài ở hai phần thi: Kịch ngắn và xử trí tình huống qua video.

Đại tá Phạm Ngọc Tân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 dự và chỉ đạo Hội thi.

Cán bộ, chiến sĩ cổ vũ Hội thi.

Với phần thi kịch ngắn, các đội đã đầu tư xây dựng kịch bản, dàn dựng tiểu phẩm công phu, phản ánh tập trung vào những quy định cơ bản trong công tác, sinh hoạt và chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội như: Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật An ninh mạng… và một số văn bản pháp luật liên quan. Ở phần thi xử trí tình huống qua video, các đội phân tích hành vi vi phạm, xác định quy định pháp luật liên quan và đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Tiểu phẩm "Vòng xoáy" của Tiểu đoàn 8, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 (Quân khu 9) tham gia Hội thi.

Điểm nhấn của hội thi năm nay là việc kết hợp linh hoạt giữa hình thức “sân khấu hóa” và ứng dụng công nghệ thông tin thông qua các video tình huống thực tế, tạo sự sinh động, hấp dẫn, giúp cán bộ, chiến sĩ dễ tiếp thu, ghi nhớ và vận dụng kiến thức pháp luật.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất; 2 giải Nhì và 2 giải Ba cho các đội có thành tích xuất sắc.