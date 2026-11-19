Xác định thi đua, khen thưởng là động lực quan trọng thúc đẩy đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT). Các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích được phát động với kế hoạch cụ thể, chỉ tiêu sát với yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù địa bàn sông nước miền Tây Nam Bộ; các hoạt động kiểm tra, sơ kết, tổng kết được duy trì thành nền nếp.

Đại tá Phạm Ngọc Tân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: “Để Phong trào TĐQT trở thành động lực bền vững, liên tục, bảo đảm thực chất, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Lữ đoàn đã thường xuyên quán triệt, giáo dục để mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa của phong trào; đồng thời phát huy dân chủ, bảo đảm khách quan, công bằng trong suốt quá trình thi đua”.

Xe tăng của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 hành tiến bắn đạn thật trong diễn tập vòng tổng hợp.

Năm 2026, Phong trào TĐQT của Lữ đoàn hướng trọng tâm vào thực hiện “Ba đột phá” gồm: Đột phá nâng cao trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ, tập trung vào cán bộ chủ trì và cán bộ cấp phân đội; đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn về mọi mặt; đột phá đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự trong lãnh đạo, chỉ huy đơn vị.

Đồng thời thực hiện phương châm “3 thực chất” gồm: “Chuẩn bị thực chất - Huấn luyện thực chất - Kiểm tra đánh giá kết quả thực chất”. Đối với cán bộ cấp phân đội, Lữ đoàn yêu cầu “Nói ngắn, viết gọn, nghe nhiều, làm nhiều” và yêu cầu “2 trước, 2 sau” là: “dậy trước, làm trước - về sau, ngủ sau”. Ngoài ra, trong huấn luyện, Lữ đoàn còn chủ động xây dựng mô hình “Kíp xe mẫu mực, tiêu biểu”; tổ chức huấn luyện hiệp đồng kíp xe, huấn luyện đêm sát thực tế chiến đấu trên địa hình có nhiều kênh rạch, sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật luôn nêu cao trách nhiệm trong bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị, duy trì hệ số kỹ thuật đạt và vượt chỉ tiêu quy định.

Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 tặng quà các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ô Lâm (tỉnh An Giang).

Những nỗ lực đã mang lại kết quả xứng đáng cho Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416: Nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; 100% cán bộ, chiến sĩ có tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; không có trường hợp vi phạm kỷ luật phải kiểm điểm, xử lý; đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị, pháp luật, các bài bắn trên xe tăng, xe thiết giáp, lái tổng hợp vật cản và lái bơi nước đều đạt giỏi; các khoa mục huấn luyện điều lệnh, thể lực, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, hậu cần, kỹ thuật… 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 78% đạt khá, giỏi. 100% cán bộ, chiến sĩ được học tập “Bình dân học vụ số”, tỷ lệ ký số văn bản điện tử cá nhân đạt 100%, văn bản mật đạt 99,08%. Trong năm, Hội đồng Khoa học - Công nghệ Lữ đoàn đã thẩm định và công nhận 14 sáng kiến, cải tiến có giá trị ứng dụng cao vào thực tiễn đơn vị.

Bên cạnh đó, kết quả tăng gia sản xuất đạt hiệu quả vượt trội: Sản lượng rau, củ, quả đạt 56,8 tấn (bằng 111,5% kế hoạch), thịt lợn đạt 16,4 tấn (bằng 104,1% kế hoạch), cá đạt 20,9 tấn (bằng 108,6% kế hoạch); thu lãi từ tăng gia đạt 1.780.000 đồng/người/năm (bằng 111,3% kế hoạch), góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn và giữ vững tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,15%.

Tổ chức học tập chương trình “Bình dân học vụ số” cho hạ sĩ quan, binh sĩ.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ như hội thi “Tiếng hát binh nhì”, sinh nhật đồng đội, Tết Trung thu cho con em quân nhân... cùng phong trào “Người con hiếu thảo, nghĩa tình đồng đội” đã thắt chặt tình cảm gắn bó trong đơn vị. Ngoài ra, Lữ đoàn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền xã An Cư, Ô Lâm và phường Chi Lăng (tỉnh An Giang) thực hiện hiệu quả phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa.

Trong năm, Lữ đoàn đã khen thưởng 20 tập thể, 275 cá nhân và đề nghị cấp trên khen thưởng 5 tập thể, 7 cá nhân. Đảng bộ Lữ đoàn đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Lữ đoàn vinh dự được Bộ tư lệnh Quân khu 9 đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong Phong trào TĐQT.

Phát huy truyền thống 50 năm vẻ vang và những thành tích đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm lập nhiều chiến công mới trong năm 2027 và những năm tiếp theo, xứng đáng là “quả đấm thép” tin cậy của lực lượng vũ trang Quân khu 9 trên địa bàn biên giới Tây Nam của Tổ quốc.