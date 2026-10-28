Lữ đoàn Tăng- Thiết giáp 416 (Quân khu 9) kiểm tra bắn đạn thật
Từ ngày 27 đến 28-10, tại Trường bắn Chi Lăng (An Giang), Phòng Tăng – Thiết giáp (Bộ Tham mưu) và Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 416 (Quân khu 9) tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho các thành viên kíp xe BRĐM-2 thuộc Đại đội Thiết giáp BRĐM-2, Bộ Tham mưu và Đại đội Trinh sát thuộc Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 416.
Đại tá Thạch Thanh Tú, Phó tham mưu trưởng Quân khu 9 dự, chỉ đạo kiểm tra. Cùng dự có Đại tá Huỳnh Thanh Tuấn, Trưởng phòng Tăng – Thiết giáp, Bộ Tham mưu Quân khu 9.
Nội dung kiểm tra: Xe tại chỗ bắn mục tiêu ẩn hiện ban ngày, ban đêm; xe hành tiến có dừng ngắn bắn mục tiêu ẩn hiện, vận động ban ngày, ban đêm. Quá trình kiểm tra, các đơn vị duy trì nghiêm kỷ luật thao trường; thành viên kíp xe thực hiện đúng yếu lĩnh động tác, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được huấn luyện vào thực hành bắn đạn thật. Kết quả, các kíp xe hoàn thành tốt nội dung kiểm tra, trên 85% đạt khá, giỏi; khoa mục đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.
Đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất trình độ huấn luyện của đội ngũ cán bộ; khả năng khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật của các thành viên kíp xe, làm cơ sở để các đơn vị rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.
Dưới đây là một số hình ảnh buổi kiểm tra bắn đạn thật:
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lu-doan-tang-thiet-giap-416-quan-khu-9-kiem-tra-ban-dan-that-1062349