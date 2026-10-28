Lữ đoàn Tăng- Thiết giáp 416 (Quân khu 9) kiểm tra bắn đạn thật

Đại tá Thạch Thanh Tú, Phó tham mưu trưởng Quân khu 9 dự, chỉ đạo kiểm tra. Cùng dự có Đại tá Huỳnh Thanh Tuấn, Trưởng phòng Tăng – Thiết giáp, Bộ Tham mưu Quân khu 9.

Nội dung kiểm tra: Xe tại chỗ bắn mục tiêu ẩn hiện ban ngày, ban đêm; xe hành tiến có dừng ngắn bắn mục tiêu ẩn hiện, vận động ban ngày, ban đêm. Quá trình kiểm tra, các đơn vị duy trì nghiêm kỷ luật thao trường; thành viên kíp xe thực hiện đúng yếu lĩnh động tác, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được huấn luyện vào thực hành bắn đạn thật. Kết quả, các kíp xe hoàn thành tốt nội dung kiểm tra, trên 85% đạt khá, giỏi; khoa mục đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất trình độ huấn luyện của đội ngũ cán bộ; khả năng khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật của các thành viên kíp xe, làm cơ sở để các đơn vị rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi kiểm tra bắn đạn thật:

Đại tá Huỳnh Thanh Tuấn, Trưởng phòng Tăng - Thiết giáp, Bộ Tham mưu Quân khu 9 quán triệt nội dung công tác bảo đảm an toàn trong thực hành kiểm tra đối với Đại đội Thiết giáp BRĐM-2.

Thành viên kíp xe BRĐM-2, Đại đội Trinh sát, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 416 (Quân khu 9) kiểm tra vũ khí trước khi thực hành bắn.

Thành viên kíp xe BRĐM-2, Đại đội Trinh sát, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 416 xếp đạn vào xe.

Các kíp xe BRĐM-2 thực hành bắn mục tiêu trong quá trình xe hành tiến có dừng ngắn.

Kíp xe 219 khai hỏa.

Chỉ huy bắn Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 416 theo dõi, điều hành các nội dung bắn kiểm tra.

Các kíp xe hoàn thành nhiệm vụ.

Các thành viên kíp xe đổi tập.

Kíp xe BRĐM-2 thực hành bắn mục tiêu ẩn hiện ban đêm.