Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 416 (Quân khu 9): Hoàn thành diễn tập vòng tổng hợp cấp Tiểu đoàn

Cuộc diễn tập có đề mục: “Tiểu đoàn Tăng – Thiết giáp phối thuộc cho Sư đoàn Bộ binh tiến công địch cơ động ứng cứu, giải tỏa đường bộ”, theo hình thức phòng ngự đối kháng, gồm 3 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành quân, trú quân; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu bắn đạn thật.

Trong quá trình diễn tập, các đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc nhiệm vụ; vận dụng linh hoạt nguyên tắc lý luận vào thực tiễn, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, thực hiện đúng trình tự, nội dung, phương pháp tác chiến sát thực tế chiến đấu.

Ở nội dung thực hành chiến đấu bắn đạn thật, các thành viên kíp xe phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, khắc phục khó khăn, xử trí linh hoạt các tình huống, tiêu diệt 100% mục tiêu được giao. Bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Diễn tập vòng tổng hợp là nội dung quan trọng trong công tác huấn luyện, nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng cơ động, hiệp đồng tác chiến và trình độ kỹ thuật, chiến thuật các đơn vị, phân đội và kíp xe. Đồng thời, là cơ sở để Lữ đoàn rút kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dưới đây là một số hình ảnh diễn tập:

Các thành viên kíp xe khẩn trương cơ động ra xe.

Thành viên kíp xe Tiểu đoàn 2 kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe tăng PT-76 trước khi cơ động.

Lái xe PT-76, Tiểu đoàn 8 điều khiển xe ra khỏi lán.

Thượng tá Dương Đình Cẩn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 416 rút kinh nghiệm nội dung chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị tham quan diễn tập.

Các thành viên kíp xe thực hành phác họa công sự xe Tăng.

Tiểu đoàn 2 tổ chức trinh sát chiến đấu ban đêm.

Chỉ huy bắn quán triệt nội dung, yêu cầu và quy tắc an toàn trước khi thực hành bắn chiến đấu.

Tiểu đoàn 2 tổ chức giao nhiệm vụ cho các Đại đội trước khi bắn chiến đấu.

Các thành viên kíp xe kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe tăng PT-76 trước khi bước vào thực hành bắn đạn thật.

Đại đội Tăng thực hành tiêu diệt các mục tiêu được giao.

Kíp xe 172, Tiểu đoàn 8, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 416 (Quân khu 9) cơ động vào tuyến bắn.

Đại đội Tăng hoàn thành nhiệm vụ cơ động về vị trí tập kết.

Ban Chỉ huy Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 416 theo dõi, chỉ đạo các đơn vị thực hành bắn chiến đấu.