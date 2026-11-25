Với đề mục: “Lữ đoàn Tăng thiết giáp hiệp đồng với Sư đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không”, cuộc diễn tập được triển khai qua các giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; hành quân, trú quân chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu. Các nội dung diễn tập được xây dựng sát tình hình, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn, chú trọng nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành và khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng.

Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó tham mưu trưởng Quân khu 9 kiểm tra nội dung Hội ý Ban Chỉ huy Lữ đoàn trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Đáng chú ý, tại cuộc diễn tập lần này, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 được Bộ tư lệnh Quân khu chọn thực hiện nội dung trinh sát thực địa, hoàn chỉnh quyết tâm chiến đấu, làm cơ sở để các đơn vị trung, lữ đoàn trực thuộc Quân khu nghiên cứu, học tập và rút kinh nghiệm. Đồng thời đây cũng là dịp để Lữ đoàn rèn luyện phương pháp, tác phong công tác của người chỉ huy và cơ quan các cấp; nâng cao năng lực nghiên cứu, đánh giá tình hình, dự kiến và xử trí các tình huống, vận dụng linh hoạt nguyên tắc lý luận vào thực tiễn.

Lữ đoàn hạ mệnh lệnh hành quân.

Ban Chỉ huy Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 (Quân khu 9) thống nhất ý định chiến đấu.

Thông qua diễn tập nhằm đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực tham mưu, điều hành của cơ quan và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị; đồng thời rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.